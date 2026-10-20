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澎湖冒領千萬中獎發票案 3名涉案男子羈押禁見
澎湖縣近日發生冒領千萬中獎發票案，澎湖地方法院今晚裁定，2名張姓男子及1名許姓男子涉嫌詐欺取財罪嫌重大，且有勾串滅證及反覆實施同一犯罪之虞，均予以羈押2個月並禁止接見通信。
澎湖地檢署昨天拘提2名張姓男子及1名許姓男子，並約詢趙姓被害人，另查扣手機5支，搜索被告等人住居處共6處。檢察官訊問3人後，今天依詐欺等罪嫌將3名被告移送澎湖地方法院，並向法院聲請羈押禁見。
澎湖地方法院今天晚間召開審理庭，訊問3名被告後，均認涉嫌詐欺取財罪嫌重大，且有勾串滅證及反覆實施同一犯罪之虞，具有羈押原因及必要，即日起羈押2個月並禁止接見通信。
澎湖地檢署清查發現，該集團持有30餘張中獎發票，自今年10月6日至18日，陸續成功兌領20餘張，總計新台幣19萬9600元。
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