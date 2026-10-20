苗砂石業者將土方回填民地還涉私行拘禁 27人一審最重判刑5年6月

砂石業者宋久文等人涉將建物拆除工程土方棄置、回填民地，量體巨大甚至導致地形嚴重改變，宋另涉私行拘禁。檢警2020年展開調查，士林地檢署同年偵結依廢棄物清理法等罪嫌起訴宋等27人，士林地院今審結，判宋徒刑5年6月，其餘被告徒刑1年至1年3年不等。

法院指出，法官審理後認定，宋久文自認謝姓男子有數千萬元賭債，派人押走謝拘禁8小時，逼謝簽發總額1億元、受款人為宋久文的支票。

宋另以文經砂石企業有限公司名義承包苗栗縣5處建案土方清運工程，與林姓會計、吳姓土頭、黃姓土尾、運輸行傅姓老闆、重機械公司楊姓老闆及多名司機分工，非法清運並棄置回填3622車次土方。

經開挖現場，發現散發臭氣，黑色具黏性皂土、鋼筋、混凝土塊、磚塊、塑膠、木塊、瀝青塊等廢棄物，部分曳引車司機另在四聯單上不實簽章，宋並開立不實收容證明交付營造廠，掩飾土方實際流向。

法官認為，宋主導私行拘禁及非法清運土方等犯行，犯罪規模及不法所得均高。吳姓土頭負責工地調度，是土方流出樞紐。黃姓土尾負責尋找回填地點，是土方去向關鍵。林姓會計長期核付款項，使犯行得以接續。傅、楊2人則長期分配調度人員及機具。

法院今宣判，宋久文犯私行拘禁部分判刑1年6月、非法清除廢棄物部分4年6月、行使業務登載不實文書部分判刑6月；不得易科罰金部分應執行徒刑5年6月。吳姓土頭、黃姓土尾徒刑3年。林姓會計徒刑2年。傅、楊2人各判刑1年10月。李、彭2人參與私行拘禁各判刑1年2月。基層司機等其他被告，處1年至1年5月不等。

法院另考量10名基層司機依上游指示行事，未參與決策、未獲主要利益、支配程度低，且符合緩刑法定前科要件，皆宣告緩刑，命完成150小時義務勞務。其餘被告則因宣告刑逾2年、前科不符法定要件、參與程度嚴重，或已有違反廢棄物清理法前科等理由，不予緩刑。法人部分，判文經公司罰金1300萬元、元智公司350萬元、連晨公司150萬元、佾泰公司100萬元。

檢方起訴指出，謝姓男子積欠宋久文賭債，宋不滿謝還款較慢，指示李姓男子等人，2020年2月5日下午3時許到台北市內湖區將謝連人帶車押走，將謝押至預備的汽車內後，用紙袋套住謝頭部，將謝載往台北市萬華區某公寓頂樓，要求謝還債。

現場人員並對謝說「不處理債務，你也不用做，就準備跑路」、「會派人去你家」等。謝因而開立面額1000萬元、受款人記名「宋久文」的支票10張。謝遭控制人身自由約8小時，當晚11時許獲釋。

宋是文經砂石公司、佾泰公司實際負責人，其林姓妻弟是文經公司會計，負責記錄、發放薪資。2020年1月起，宋以文經公司名義承攬建案工地土方處理案，明知佾泰公司的土資場容納不下全部土方，仍找來18名司機，以每車1000元代價清運土方，另託人尋找可回填地點，由連晨重機械公司出動怪手、元智通運公司調度人力，將剩餘土方棄置掩埋並整地。

遭非法棄置、掩埋廢棄土方的土地，包含苗栗縣造橋鄉沿菜坑「玄明宮」、頭份市興隆路一段300號土地、南庄鄉南興段「客家料理員林小館」旁、三灣鄉大坪村南坪角19號土地、三灣鄉崁頂寮段3及3之3及344之2號土地。

案件偵查時，宋證實謝開立的支票在宋手上，並證稱2020年5月29日曾與謝聯絡，聽聞謝稱不敢見面，宋表示「我不會打你，票全部還你」；也證實相關廢棄土方未全部運送至佾泰土資場。全案被告悉數坦承犯行。

檢方清查相關筆錄、合約、棄土簽單資料、等，發現本應是唯一收容棄土的佾泰土資場，實際上只收土2929車次，相比1萬1331車次的棄土總數，佾泰實際收土率僅25%。尤其玄明宮等地，因非法棄土已「積沙成塔」、地形改變。認定宋等23人及文經砂石等4個法人，分別涉嫌私行拘禁、違反廢棄物清理法、偽造文書等罪，2022年偵結起訴。

據悉，檢警調查宋久文與文經公司時，發現當時未選上苗栗縣縣長的鍾東錦也曾是該公司董事，雖鍾事後否認涉及不法，檢方查案時仍繞開轄區苗栗縣警方，只指揮刑事警察局、保安第七總隊等單位偵辦，避免走漏偵查秘密。