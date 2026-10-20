宜檢指揮查辦15件妨害選舉案 最高檢肯定成效

宜蘭地檢署今天舉行選舉查察分區座談會，檢察長王柏敦說，已執行妨害選舉案件15件，最高檢察署代理檢察總長徐錫祥肯定宜檢跨機關合作成效。

宜蘭地檢署上午舉行「115年地方公職人員選舉查察分區座談會」，會議由王柏敦主持，法務部常務次長馮成、徐錫祥、台灣高等檢察署檢察長張斗輝、法務部檢察司長張曉雯等各查察機關首長與會，凝聚查察共識。

王柏敦表示，宜蘭地檢署與轄區調、警、廉與各友軍團隊緊密聯防，截至目前為止，已指揮執行妨害選舉案件15件，搜索67處，累計傳喚通知157人到案說明，其中向法院聲請羈押獲准1人，諭令具保21人。

王柏敦說，宜蘭地檢署將持續與執法團隊密切合作，貫徹4項重點工作，包含嚴查賄選及暴力、斬斷選舉賭盤、防堵假訊息及阻斷境外勢力介選，以維護選舉公平，守護民主價值。

徐錫祥會中高度肯定宜蘭地檢署超前部署及跨機關合作成效，並針對後續查察工作提示5大核心方針，包含深查變相賄選與對價關係、嚴打選舉賭盤與境外介選、即時下架深偽假訊息、嚴守正當法律程序，及統籌檢力與超前部署。