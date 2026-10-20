賄選變貪汙！里民自強活動成親友自肥團 新北市三重區女里長10萬交保

新北地檢署日前接獲線報，檢舉新北市三重區博愛里長范玉琦疑似藉由招待里民出遊賄選，昨指揮調查局新北市調處前往搜索、約談，結果竟從賄選案演變為貪汙案。檢調查出，范女涉嫌將市政府限定補助里民的自強出遊活動，混入大量自身親友，讓里民活動變成親友自肥團，檢察官複訊後依涉犯貪汙圖利及刑法偽造文書、詐欺得利等罪，諭知范女10萬元交保。

據了解，檢調依照民眾檢舉內容，原以為是一起賄選案，於是緊急收網，約談范女及參加自強活動的民眾共20人，不料清查後案情卻出現大轉彎，原來是范女將限定里民參加的自強活動，讓大量不符合資格的民眾而涉貪。

檢調查出，該里民自強活動係於2025年9月間舉辦，總共安排10輛遊覽車搭載里民前往宜蘭羅東等地一日遊，新北市府則以公費補助每人1200元。活動原本以在籍的里民為優先，若有剩餘名額則開放實際居住在該里的民眾參加，結果卻被查出將近一半的參加民眾都是范女親友。

范女經檢察官複訊後，依涉犯貪汙治罪條例對於主管事務圖利罪及刑法行使公務員登載不實公文書、詐欺得利罪等罪，犯罪嫌疑重大，諭知范女以10萬元交保，並擴大釐清全團民眾是否為市府合法補助對象。