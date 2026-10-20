服刑近20年「惡龍」張錫銘控遭貼標籤痛失外役監 法院駁回

「惡龍」張錫銘被判無期徒刑，迄今服刑近20年，控訴因台南監獄在其審查基準表記載他為「高風險收容人」及「曾列為十大槍擊要犯」，致他未獲遴選外役監而提行政訴訟，高雄高等行政法院地方庭認台南監獄及矯正署是出於客觀無錯誤事實，符合法定程序而駁回。

張及律師主張，審查基準表記載他為「2.幫派、聚合分子或高風險收容人」暨扣30分，記載他「曾列為十大槍擊要犯」違法不當，故意違反外役監遴選去識別化政策，使遴選小組對他產生偏見，均已逾越達成監獄行刑目的所必要範圍，已生影響其外役監遴選審查結果。

他表示，這無異於僅以重罪受列管及偏見剝奪原告於服刑近20年後獲外役監中間處遇機會，間接影響他受和緩處遇、降低人身自由基本權等權利限制機會甚鉅。他認為，矯正署是基於不完整且不正確資訊進行外役監遴選，對其審查基準表等相關管理措施顯有裁量瑕疵，應予除去並重新辦理遴選。

矯正署指出，矯正署未將張遴選為外役監受刑人決定，是經遴選小組委員綜合各項客觀資料審議結果，均為經矯正署遴選小組所為的合法專業裁量。

台南監獄表示，對張犯案情節據實註記，屬依法的行政行為，非對張任意評價，無不法性。且獄方送達予張申訴案件說明書以申訴決定書中，均載有「南監確實於112年第2次外役監遴選作業期間將申訴人列管為高風險收容人，此為客觀事實，據此扣除申訴人審查基準表戒護風險項目積分30分」內容，張已知悉此事實，但張未曾於法定期間內提起申訴。

高雄高等行政法院地方庭認為，台南監獄、矯正署所為管理措施，均是出於客觀無錯誤事實，符合法定程序，且是出於監獄行刑矯正處遇目的而有判斷權限，無違反比例原則、平等原則，並無違法不當。

法官指出，張訴請除去台南監獄所載張為「幫派、聚合分子或高風險收容人」及記載張「曾列為十大槍擊要犯」，及撤銷申訴決定、重新辦理原告參加外役監遴選作業，均無理由，應予駁回。