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手足爭產鬧翻⋯老母「希望人陪」女跨海回台 反告兄討5萬機票錢

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

一對朱姓兄妹檔過去因照顧母親及財產歸屬爆發糾紛，妹妹甚是被哥哥家暴，向法院聲請保護令獲准。沒想到，哥哥後續為了討錢，竟於4天內連續傳送18封電子郵件，恐嚇意味濃厚，妹妹憤而提告求償，一審判賠1萬元，案件上訴二審，台北地院日前駁回上訴，全案確定。

判決指出，朱姓兄妹倆長期以來因財產糾紛、母親照護事宜爭執不休，哥哥也曾出手家暴，讓妹妹嚇得聲請保護令。法院後於2023年2月間裁准核發，並命哥哥不得對妹妹有何騷擾聯絡行為。

未料，2023年11月21日至24日期間，哥哥在替母親聲請監護宣告期間，為了向其他手足討要母親財產，竟不分日夜、連續傳送18封電子郵件給妹妹，信中動輒以「不當得利構成要件」、「侵佔罪」、「請自負相關法律責任」等字眼威嚇。

妹妹不滿，哥哥執意違反保護令，竟在短短4天內持續以寄送電子郵件方式騷擾，對她造成極大精神壓力，加上其中一封信附有母親影片喊話「希望人陪」，她還為此從加拿大搭機返台，因而向哥哥求償機票費用5萬2121元、精神賠償5萬元，合計10萬2121元。

新店簡易庭審酌，綜合哥哥寄發的電子郵件內容，主要都是針對家族另名手足，而與妹妹無關，這樣連續寄信的行為形同騷擾，涉違反保護令，更造成妹妹身心壓力及痛苦，考量雙方身分、地位、經濟能力等，認為判賠精神慰撫金應以1萬元較為適當。

但關於機票部分，新店簡易庭認為，哥哥確實有在信中提到「媽媽叫×××回家陪伴她」，但妹妹若有短期不能回台的困難或事由，仍可告知母親暫不回台，則妹妹是否返台，應是基於她自身孝心的考量而作出的選擇，不能怪罪於哥哥，此部分求償無理。

案件上訴二審，北院維持一審見解，原判決並無違誤，駁回上訴。全案確定。

遠在加拿大的朱姓胞妹因母親希望人陪，特地搭機跨海返台，事後卻向胞兄討要5萬餘元機票錢。示意圖／ingimage
遠在加拿大的朱姓胞妹因母親希望人陪，特地搭機跨海返台，事後卻向胞兄討要5萬餘元機票錢。示意圖／ingimage

機票 家暴 妹妹

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