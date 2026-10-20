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涉贈運動水壺賄選 羅東鎮代表參選人5萬元交保
宜蘭地檢署今天表示，羅東鎮民代表蔡姓參選人涉嫌贈送運動水壺賄選，檢察官指揮搜索2處所、傳訊12名相關人士，經訊問後，昨天諭令蔡女新台幣5萬元交保。
蔡女出席社區活動，代表鎮公所頒發運動水壺遭人檢舉涉嫌賄選，檢察官薛植和指揮宜蘭縣警察局刑事警察大隊、羅東分局及法務部調查局宜蘭縣調查站，持宜蘭地方法院核發搜索票執行搜索2處所，傳訊共計12名相關人士到案。
經檢察官昨天訊問後，認蔡女涉嫌違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌重大，但無羈押必要，諭令新台幣5萬元交保。
宜蘭地檢署呼籲，賄選不限於現金，發送物資、走路工、招待旅遊或餐宴、贈送禮品禮券、代繳費用、免費接送或提供勞務等，只要與投票意向掛鉤，都可能構成犯罪。
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