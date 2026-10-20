涉贈運動水壺賄選 羅東鎮代表參選人5萬元交保

國民黨立委王鴻薇爆料行政院長卓榮泰曾幫要參選立委的國安會副秘書長林飛帆向公股銀行「喬」貸款，林自訴王誹謗，王聲請傳喚合庫投信前董事長林伯裕的前司機黃子豪作證，台北地院今傳黃，黃證稱，因工作超時向王陳情，有聽林伯裕說過貸款的事，但因與他無關，沒有去確認。

2026-10-20 17:04