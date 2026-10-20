王鴻薇爆卓榮泰喬貸款案涉誹謗 「吹哨者」作證：只是陳情工作超時

國民黨立委王鴻薇爆料行政院長卓榮泰曾幫要參選立委的國安會副秘書長林飛帆向公股銀行「喬」貸款，林自訴王誹謗，王聲請傳喚合庫投信前董事長林伯裕的前司機黃子豪作證，台北地院今傳黃，黃證稱，因工作超時向王陳情，有聽林伯裕說過貸款的事，但因與他無關，沒有去確認。

王鴻薇今因黨團協商安排下午質詢未出庭，透過辯護人葉昱廷請假，林飛帆的自訴代理人羅國豪表示沒有意見。

王鴻薇今年5月18日出庭表示對公共事務有監督權，爆料是接獲「吹哨者」檢舉，也提供1分30秒的錄音檔為證；羅國豪當天聲請傳喚林伯裕作證，法院7月13日傳喚林伯裕作證後，王出招聲請傳喚「吹哨者」黃子豪獲准，黃今天出庭。

黃子豪證稱，他2023年時是林伯裕的司機，因工作超時透過臉書向王鴻薇檢舉，由王的助理張凱維與他聯繫，錄音對話是他和林伯裕在南京東路辦公室錄得的，他當時在世新念夜校，林伯裕希望他多吸收一些對民進黨有興趣的人。

黃子豪表示，他只為林伯裕開車，有時會載林的太太，錄音當下只有他與林伯裕；黃稱，會陳情沒有要幫助王鴻薇選舉的意思，陳情聚焦在工作超時，對政治的事沒管那麼多「貸款、拉人本來就和司機工作無關」。

羅國豪詰問黃子豪時表示，在錄音檔聽到的是「拜訪」而非「貸款」，葉昱廷提異議被駁回，法官讓黃子豪重聽，黃後來表示，音檔裡林伯裕說的確是「貸款」，不過，黃子豪也稱，貸款這件事沒有和林伯裕確認，也沒有和王鴻薇確認。

2023年12月28日，王鴻薇、新北市議員林國春召開記者會，指控當時的民進黨總統候選人賴清德競選總部督導卓榮泰曾幫林飛帆「喬」過貸款，林認王說法不實，遞狀自訴王鴻薇誹謗。

林飛帆2023年12月提自訴表示，看到王鴻薇等人的說法，他與卓榮泰都非常詫異，王的指控毫無實據；林說，沒有看到王鴻薇拿出任何證據，他從來沒有貸款過，名下也無房產，更不用說有能力貸款。

林飛帆自訴王鴻薇誹謗案，「吹哨者」合庫投信前董事長司機林伯裕前司機黃子豪今天出庭作證。記者王聖藜／攝影

合庫投信前董事長林伯裕（左）曾為自訴案出庭作證。聯合報系資料照