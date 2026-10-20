上櫃公司前總經理涉違證交法 檢調兵分10路搜索

從事金融資訊服務的上櫃公司林姓前總經理等人，涉嫌於110年假交易虛增營業額，另有部分款項流入林姓前總經理帳戶。台北地檢署今天指揮調查局兵分10路搜索，並約談林男等10人。

檢調調查，這家上櫃公司原本專注於金融資訊服務，數年前宣布策略轉型跨足綠電、太陽能光電與儲能事業，在此期間，其中一家子公司作為太陽能電廠案場業主，由上櫃公司負責統包工程、專案管理、採購及建造等電廠建置事務。

這家上櫃公司提告指出，林姓前總經理與游姓前副總經理於民國110年間，與數家子公司以假交易虛增營業額，金額總計新台幣數千萬元，有部分款項流入林男帳戶內，涉嫌違反證券交易法非常規交易與特別背信等罪。

北檢今天指揮調查局新北市調查處兵分10路搜索，並約談林、游等10人到案，晚間將陸續移送北檢複訊。