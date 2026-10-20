快訊

台積電高雄廠爆工安意外 疑鷹架倒塌4工人重摔3人命危送醫

求換走道位遭拒…女乘客機上爆哭3小時「想老公」 下秒見尪前排睡翻

亞帕運桌球／金牌內戰林姿妤13分鐘速勝田曉雯 個人連兩屆摘金

聽新聞
0:00 / 0:00

上櫃公司前總經理涉違證交法 檢調兵分10路搜索

中央社／ 台北20日電

從事金融資訊服務的上櫃公司林姓前總經理等人，涉嫌於110年假交易虛增營業額，另有部分款項流入林姓前總經理帳戶。台北地檢署今天指揮調查局兵分10路搜索，並約談林男等10人。

檢調調查，這家上櫃公司原本專注於金融資訊服務，數年前宣布策略轉型跨足綠電、太陽能光電與儲能事業，在此期間，其中一家子公司作為太陽能電廠案場業主，由上櫃公司負責統包工程、專案管理、採購及建造等電廠建置事務。

這家上櫃公司提告指出，林姓前總經理與游姓前副總經理於民國110年間，與數家子公司以假交易虛增營業額，金額總計新台幣數千萬元，有部分款項流入林男帳戶內，涉嫌違反證券交易法非常規交易與特別背信等罪。

北檢今天指揮調查局新北市調查處兵分10路搜索，並約談林、游等10人到案，晚間將陸續移送北檢複訊。

太陽能 檢調 總經理

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

寶碩跨足綠能爆掏空疑雲 假合約虛增5000萬元營收、前總經理遭約談

假車禍真詐騙近15萬元 檢警拘提嫌犯父子檔

散熱大廠奇鋐爆內線交易！調查局搜索約談5人 奇鋐科技處長100萬交保

官兵缺錢淪共諜賺182萬元 台高檢起訴4人

相關新聞

恐判更重？陸配與公婆不睦碧潭溺殺2女兒判16年半 最高法院發回更審

簡姓陸配與婆家爭執後，帶8歲、10歲女兒到新店碧潭風景區溺殺身亡，一、二審依成年人故意對兒童犯殺人罪判刑16年6月，簡女放棄上訴，僅檢方提上訴，最高法院撤銷發回更審，高院今分案由受命法官文家倩審理。

賄選變貪汙！里民自強活動成親友自肥團 新北市三重區女里長10萬交保

新北地檢署日前接獲線報，檢舉新北市三重區博愛里長范玉琦疑似藉由招待里民出遊賄選，昨指揮調查局新北市調處前往搜索、約談，結果竟從賄選案演變為貪汙案。檢調查出，范女涉嫌將市政府限定補助里民的自強出遊活動，混入大量自身親友，讓里民活動變成親友自肥團，檢察官複訊後依涉犯貪汙圖利及刑法偽造文書、詐欺得利等罪，諭知范女10萬元交保。

服刑近20年「惡龍」張錫銘控遭貼標籤痛失外役監 法院駁回

「惡龍」張錫銘被判無期徒刑，迄今服刑近20年，控訴因台南監獄在其審查基準表記載他為「高風險收容人」及「曾列為十大槍擊要犯」，致他未獲遴選外役監而提行政訴訟，高雄高等行政法院地方庭認台南監獄及矯正署是出於客觀無錯誤事實，符合法定程序而駁回。

手足爭產鬧翻⋯老母「希望人陪」女跨海回台 反告兄討5萬機票錢

一對朱姓兄妹檔過去因照顧母親及財產歸屬爆發糾紛，妹妹甚是被哥哥家暴，向法院聲請保護令獲准。沒想到，哥哥後續為了討錢，竟於4天內連續傳送18封電子郵件，恐嚇意味濃厚，妹妹憤而提告求償，一審判賠1萬元，案件上訴二審，台北地院日前駁回上訴，全案確定。

王鴻薇爆卓榮泰喬貸款案涉誹謗 「吹哨者」作證：只是陳情工作超時

國民黨立委王鴻薇爆料行政院長卓榮泰曾幫要參選立委的國安會副秘書長林飛帆向公股銀行「喬」貸款，林自訴王誹謗，王聲請傳喚合庫投信前董事長林伯裕的前司機黃子豪作證，台北地院今傳黃，黃證稱，因工作超時向王陳情，有聽林伯裕說過貸款的事，但因與他無關，沒有去確認。

寶碩跨足綠能爆掏空疑雲 假合約虛增5000萬元營收、前總經理遭約談

上櫃公司寶碩財務科技公司近年轉型跨足綠能產業卻傳出掏空案，疑利用孫公司昶陽能源公司開發太陽能電廠的假合約，虛增約5000萬元營業額，再轉包給子公司成欣、妍安公司，部分金流疑似流進錢林姓總經理帳戶。台北地檢署今指揮調查局兵分10路搜索子公司營業處所等處處，並約談前林姓總經理、前游姓副總經理等10人到案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。