寶碩跨足綠能爆掏空疑雲 假合約虛增5000萬元營收、前總經理遭約談

上櫃公司寶碩財務科技公司近年轉型跨足綠能產業卻傳出掏空案，疑利用孫公司昶陽能源公司開發太陽能電廠的假合約，虛增約5000萬元營業額，再轉包給子公司成欣、妍安公司，部分金流疑似流進錢林姓總經理帳戶。台北地檢署今指揮調查局兵分10路搜索子公司營業處所等處處，並約談前林姓總經理、前游姓副總經理等10人到案。

寶碩財務科技公司深根金融資訊與財務工程研發逾30年，開發「認購權證發行管理系統」、國內第一套「虛擬交易所」供學校教學研究，主要經營業務是應用系統軟體設計開發、系統整合服務業，2022年8月正式轉型跨足太陽能光電與智慧儲能等綠能工程領域。

檢調掌握，昶陽能源公司在台南關廟、屏東竹田鄉開發太陽能電廠，2021年7月間涉嫌與母公司寶碩簽下不實合約，將完工的太陽能電廠相關工程發包給寶碩，虛增寶碩5000萬元營業額，寶碩再轉包給子公司成欣公司、妍安公司，分別支付2800萬元、1800萬元。

檢方追查，寶碩公司疑被掏空5000萬元，大筆金流陸續轉手到孫公司、子公司，部分款項還流入寶碩前林姓總經理帳戶。

台北地檢署今依證券交易法特別背信、非常規交易等罪嫌，指揮調查局新北市調查處兵分10路搜索寶碩的子公司位在台南的營業處所、前總經理宇前副總等人住居所，並約談前林姓總經理、前游姓副總經理等10人到案。