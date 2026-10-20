經營失聯移工黑工帝國7年獲利逾4千萬 首腦求處最高刑度及最高額罰金

新北地檢署日前指揮移民署緝獲一起男子林威良，違法經營失聯移工黑工帝國，長期非法媒介失聯移工從事看護工作，還承租房屋作為移工宿舍，透過社群平台TikTok對外大肆招攬失聯移工，7年間向雇主收取費用高達4069萬餘元，今依涉犯就業服務法意圖或幫助營利媒介外國人非法為他人工作罪嫌，起訴林男和替他招攬失聯移工的印尼籍女子ENDANG、SITI，並對林男求處法定最高刑度3年，併科法定最高額罰金120萬元。

全案由新北檢檢察官黃鈺斐指揮移民署北區事務大隊機動隊、桃園市專勤隊等單位偵辦，於今年4月28日指揮移民署幹員前往相關處所執行搜索、拘提，於新北市樹林區移工宿舍查獲被告ENDANG及8名失聯移工，循線查出這個地下失聯移工黑工帝國。

起訴指出，原為人力仲介的林男自2018年9月間起，與綽號「媽咪」的印尼籍失聯移工合作，由林男承租新北市樹林區的華廈大樓套房做為容留宿舍，集中安置失聯移工，並接洽有看護需求的雇主收取費用、安排工作及接送移工往返工作地點與宿舍；「媽咪」則負責宿舍管理、接待新進移工及翻譯等事務。

後來「媽咪」於2023年4月間返回印尼，林男於是改由印尼籍同案被告ENDANG接手宿舍管理工作，持續協助林男媒介失聯移工至雇主住處非法從事看護工作，向雇主收取每月3萬元至5萬元不等之費用，實際上僅給付失聯移工每日1000元薪資，其餘款項則為林男抽成牟利之用。

檢方另查出，林男與印尼籍同案被告SITI，自2025年9月起，進一步在社群平台TikTok刊登廣告，宣稱可為失聯移工介紹工作及提供住宿，向有意求職的失聯移工提供宿舍地址及協助聯繫入住事宜，後續再由林男及ENDANG安排住宿及工作媒介事宜。

檢察官經清查相關帳冊、通訊紀錄及金流資料，查出林男涉嫌自2018年9月間至今年4月遭檢移查獲為止，長期媒介失聯移工非法工作，總共向各雇主收取費用累計金額高達4069萬餘元，實已嚴重破壞我國合法移工仲介及就業管理秩序。