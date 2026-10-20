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台東大武鄉代參選人送雞隻給選民涉賄選 法院收押禁見

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台東縣大武鄉民代表選舉爆發賄選案，蔡姓鄉民代表參選人遭控贈送活雞給選民尋求支持，台東地檢署檢察官昨前往蔡的住居所及服務處等處搜索。因蔡姓參選人有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，檢方聲押、禁見獲准。

檢方獲報，大武鄉鄉民代表蔡姓參選人送活雞給選民尋求支持，涉嫌違反公職人員選舉罷免法案件，昨由地檢署檢察官吳芃萱、許莉涵指揮台東警察局大武分局，持搜索票前往蔡姓被告的住居所及服務處等處搜索，

除搜索外，檢方另拘提蔡及共犯1人，以及傳訊相關證人共5人釐清案情。 台東地檢署指出，經檢察官訊問後，蔡姓被告涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之對於投票權人交付賄賂罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

台東地檢署查獲疑似賄選案，蔡姓參選人遭法院羈押禁見。圖／取自台東地檢署臉書
台東地檢署查獲疑似賄選案，蔡姓參選人遭法院羈押禁見。圖／取自台東地檢署臉書

賄選 台東 收押

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