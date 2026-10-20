少時拒測欠罰款難謀生 台中分署助男分期考照就業

松姓男子未成年時無照駕駛且拒絕酒測，遭裁罰新台幣18.9萬，他因無照覓職不順，經移送行政執行署執行，在台中分署人員協助下，分期並繳納第一期款後就可考照，助他重回正軌。

行政執行署台中分署今天發布新聞稿表示，23歲松姓男子在17歲時，因無照駕駛且拒絕酒測而被開立18萬9000元的罰單，案件雖早於112年就移送執行，期間歷經扣押松男在銀行的存款及執行薪水，但他藉由更換工作逃避執行。

松男於民國114年間因他案入監服刑半年，服刑期滿後，台中分署承辦人員於今年8月前往松男住處訪視，聯繫上松男後，他才吐露因出獄後沒有駕照只能打零工度日，且松男一直認為需要繳清罰單才能申請考照，但因無力負擔，尋覓工作一直不順利。

台中分署承辦人員在瞭解松男生活狀況後，告知只要辦理分期並繳納首期金額，就可申請考照，並鼓勵他應重新振作，儘快尋找正職的工作。

松男因而承諾在一個月內籌集第一期款，他在今年9月籌集6萬元後至台中分署繳納第一期款並辦理分期時，還透露已覓得正職工作的好消息，並對承辦人員的主動協助深表感謝，也承諾日後一定會按時繳納且小心駕車，不再酒後駕駛。