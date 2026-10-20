惡房東張淑晶入獄出借汽車積萬元欠費 提告求償11萬元結果出爐

爭議房東張淑晶涉詐多名房客，遭判刑5年6月定讞，入監服刑。期間將名下車輛出借給出監的獄友使用，卻發現積欠萬元罰緩等費用，且車輛出現凹損，張向法院請求損害賠償，士林地院審理後判賠3萬餘元，但車損部分免賠。

判決指出，張淑晶2021年10月20日入監，認識張姓獄友，對方稱1個月後就能出監，能開張淑晶的汽車載送貓狗，其餘時間不會擅自用車，但對方2022年9月取得張淑晶的汽車後，擅自駕車並積欠罰緩3萬5100元、公路養護管理費2213元、ETC通行費416元、停車費等，共3萬8629元。

張淑晶的汽車遭警方查扣，相關費用直接從張淑晶在監所的保管金中扣除。張淑晶主張，相關費用應由張姓獄友支付；且她將車輛交給張姓獄友時，車輛可以行駛、有車牌且無毀損，但車輛遭警方扣押時，卻有凹痕，向法院請求損害賠償11萬元。

張姓獄友則稱，她會駕駛張淑晶的車輛，是因為張淑晶請她幫忙養貓狗。她願意負擔警方扣車期間積欠的費用，但被警方拔除的車牌不在她身上；且該車本來就有諸多毀損之處，是花費4萬多元才能駕駛，不解張淑晶主張的11萬元從何而來。

法官認為，張姓獄友駕車時積欠的費用應由張姓獄友負擔，雙方不爭執，被告應返還張淑晶3萬8629元。車損部分，張淑晶舉證不足，應予駁回請求。警方扣押車牌經查已遭註銷，難認張姓獄友有管領、使用，請求她返還車牌的請求是無理由。

據悉，張淑晶「坑殺」房客55人，遭法院依誣告罪判刑5年6月；坑殺78名房客部分，依誣告罪判刑8年6月，另依詐欺等罪判刑1年2月；2014年雇廖姓工人安裝冷氣時，料不慎墜樓身亡，張被依過失致死罪判刑1年3月定讞。張2021年10月20日入獄，高等法院今年5月裁定合併應執行14年徒刑。