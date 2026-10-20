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恐判更重？陸配與公婆不睦碧潭溺殺2女兒判16年半 最高法院發回更審

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

簡姓陸配與婆家爭執後，帶8歲、10歲女兒到新店碧潭風景區溺殺身亡，一、二審依成年人故意對兒童犯殺人罪判刑16年6月，簡女放棄上訴，僅檢方提上訴，最高法院撤銷發回更審，高院今分案由受命法官文家倩審理。

簡女原在大陸經營公司，小孩也同在大陸生活，之後因疫情轉做紋繡，卻與合夥人爭執，被對方持高腳杯砸瞎左眼，讓她失去經濟來源，只能與丈夫搬回台灣和公婆同住。

簡女2024年7月2日上午10時許，簡女與丈夫、公婆爭吵，便從新北市中和區帶兩名女兒到碧潭，三人從岸邊走下水，簡女以拍照為由，牽女兒下水，再將手放開，讓2名女兒被水流沖走，簡女再自行游回岸邊，到派出所自首，警消尋獲姊妹時已無生命跡象。

一審國民法官庭認為簡女自首，考量她利用信任使兩名女兒下水，因不諳水性及身高不足而溺斃，害得家庭破裂，犯行重大，審酌她左眼失明、患有身心疾病、具有勞動能力及意願、社會復歸性高，判處16年6月刑。

二審開庭期間，簡女情緒崩潰，泣訴公婆對於生活細節要求苛刻，她被限制炒菜做飯的方式、洗衣服不可以開空調、小孩寫作業不能開燈和風扇、洗手肥皂不可以用濕、廁所墊子不能移走。她曾說自己沒有報復之心，只是不知道原因，「走著走著就走到死胡同裡面」。

二審認為一審認定事實、適用法律沒有違背經驗、論理法則，量刑也已審酌簡女符合自首減刑要件，配合警消人員尋獲被害人，有效節省司法資源，科刑認定無裁量不當的情形，駁回上訴，維持一審判決。

不過，最高法院認為，二審判決提及簡女是以牽手後放手的方式，將2名女兒帶入河中，使大女兒沉水漂走後，見小女兒返岸，再誘騙使小女兒重入深水區導致溺斃。

最高法院指出，簡女先後殺害二童，在時間上似可區隔，且先後行為態樣也不一致，侵害的法益更不一樣，是否仍能認為簡女殺害二童的行為僅有一個，且是出於同一個意思活動而合於刑法第55條「一行為而觸犯數罪名者，從一重處斷。但不得科以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑」，仍有討論餘地。

最高法院認為二審判決未調查、說明法律正確適用的重要事項，就認定簡女殺害二童屬於一行為，依想像競合犯論處，從重以年紀較輕的小女兒部分處斷，並非恰當，撤銷發回更審。高院今分案由文家倩擔任受命法官，合議庭組成則有審判長陳如玲、陪席法官李奕逸。

簡姓陸配帶著2名女兒走入碧潭，釀成小姊妹溺斃悲劇。聯合報系資料照
簡姓陸配帶著2名女兒走入碧潭，釀成小姊妹溺斃悲劇。聯合報系資料照

陸配 碧潭 女兒

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