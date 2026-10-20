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一拳毆倒醉漢撞頭身亡！他辯只構成過失致死 二審仍判9年2月理由曝光
男子徐坤民前年在桃園市忠孝公園與金姓醉漢爭執拉扯，他出拳毆打對方頭部一拳，金倒地頭部撞擊地面，經送醫搶救月餘仍宣告不治，一審依傷害致死罪判刑9年2月。案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，可上訴。
徐坤民（42歲）2024年7月13日晚間7時許，在桃園區泰昌三街忠孝公園旁，與不認識的金姓醉漢發生爭執，拉扯過程中，徐出拳攻擊金頭部，金倒地頭部撞擊地面，造成頭部外傷、顱骨骨折、顱內出血，徐叫救護車將金送醫，金仍於同年8月16日午後因中樞神經衰竭死亡。
徐坤民辯稱是「正當防衛」，表示無意殺死對方，但一審勘驗監視器畫面，發現雙方雖有拉扯動作，但未見金有主動攻擊動作，反而是徐仗著體型優勢主動揮拳。
一審指出，一般人皆能預見在硬質水泥地毆打酒醉者，極易造成對方重心不穩倒地撞擊頭部致死，並審酌徐造成一條人命喪失，家屬承受難以回復的傷痛，另徐雖有協助叫救護車，但始終否認犯行，案發後也未主動向家屬道歉或賠償，犯後態度不佳，考量徐曾有強盜前科，依傷害致死罪判刑9年2月。
徐坤民上訴主張一審判決違背經驗和論理法則，認為自己僅構成過失致死罪；檢察官上訴則主張一審量刑過輕，違反罪刑相當原則。高院審理後認為一審依據監視錄影畫面等證據，指出徐具體犯罪行為，並說明不採納徐辯解的理由，認定犯傷害致死罪，並無違誤，量刑也沒有顯失公平，今上午駁回雙方上訴，維持一審判決。
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