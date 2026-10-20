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騎士擋車挨撞反告司機傷害 二審認擋車男「自陷傷害」判司機無罪
李姓送貨員與林姓騎士因停車問題爆發口角，林男站在李男車前阻攔，結果反害自己受傷，一審屏東地院依傷害罪判李男拘役55天，李男不滿上訴，高雄高分院審理後逆轉，認為應該是林男要負責任，判李男無罪。
2024年7月4日上午9點多，李男開貨車到屏東萬巒送貨，結果與林姓騎士發生口角，李男理會林男準備開車離開，結果林男卻在車頭阻攔，反害自己左小腿被李男撞傷。
林男驗傷後提告，檢方依傷害罪嫌起訴李男，一審也依傷害罪判李男拘役55日，得易科罰金。李男不服上訴，堅決否認故意撞人。
高雄高分院審理時，法官根據現場監視器與行車紀錄器畫面，發現當時李男已先將車輛倒退，是林男在貨車往前行駛時，主動貼近移動中的車頭。
法官認為，林男明知車輛正在移動，非但不閃避，更向前靠近車輛，自陷於遭碰撞的高度風險中，林男受傷應歸責於自身責任，排除對李男的客觀歸責，撤銷一審有罪判決，改判李男無罪定讞。
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