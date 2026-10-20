凌虐女信眾致失明斷腿 3共犯不認罪法官怒：妳們是空氣嗎？

台北市精舍命案主要被告本名王江鎮的作家王薀一審依傷害致死罪判刑12年，王另對蔣姓女信徒施虐2年致失明、斷腿，依私行拘禁致重傷罪起訴王江鎮共7人；台北地院今傳喚女信眾吳慧珠、姜芃妤、吳傍丹，她們不認罪，也不針對犯罪事實合理答辯，法官表示「如果妳們是隱形人、空氣，我也尊重」。

法官今進行準備程序庭，比對檢方起訴內容審問吳慧珠、姜芃妤、吳傍丹個別犯行，但她們答非所問，一概推稱不是事實「是檢察官自己想的」，法官提醒，前案傷害致死案有看過卷，如果未來都維持這樣的答辯，犯後態度會影響裁判結果。

王江鎮凌虐精舍蔡姓女會計致死，一審判決後曾獲准600萬元交保並進行科技監控，檢方抗告、高等法院本月14日重為裁定撤銷交保處分，王再收押。

涉虐待蔣姓女信徒案，檢方起訴王江鎮、信徒幹子昀、愛爾蘭籍男子Alexander Syed、梁碧茵、姜芃妤、吳傍丹、吳慧珠共7人，法官今傳喚吳慧珠、姜芃妤、吳傍丹。

吳慧珠否認犯罪，表示沒有值班看管蔣女，到讀書會只負責編輯法本，她在讀書會6樓的位子旁只有鐵櫃、防潮櫃，看不到蔣女；法官問為何蔣女供稱洗澡、上廁所要經過吳女同意？吳女答稱，可能蔣女剛來，但有和蔣女說「那是妳自己的事」。

法官再問吳女有無在讀書會中研討指蔣女「不忠不孝」、「賤」、並命蔣女大聲說「對不起」？吳女辯稱，研討會不是針對個人，是以佛法自我反省為出發點，沒有監督、辱罵與人身攻擊，且蔣女也會反研討她。

姜芃妤則供稱，沒有限制蔣女自由，她在讀書會是協助看管王江鎮個人物品，並傳達其他團體的訊息給王江鎮。

由於蔣女指控姜女與精舍護法幹子昀聯手以厚紙板擋肚子、再由幹女腳踹蔣女胸部有何意見？另指控姜女監聽打電話？還逼吃整罐辣椒醬及咬碎辣椒？姜女否認起訴內容「這些都不是事實」、「蔣女會說謊」。

吳傍丹辯稱，在讀書會專修是自發性行為，她被排值班是將修行與生活結合，沒有不讓蔣女離開、更沒有使用暴力；法官問2023年7月是否曾阻止蔣女從上有4道鎖的房間離開？吳女說「這件事我沒印象」

檢方調查，2004年蔣女加入團體，王江鎮2014年離婚，怪罪蔣女沒回報開車載妻女去律師事務所，使他未能挽回離家出走的妻女；2021年因住處漏水、多處發霉再度怪罪蔣女要求賠償。

2022年6月，王江鎮為打消蔣女家人報警，安排蔣女與家人見面，之後展開長達2年多的拘禁，以讀書會6樓膠帶黏貼地板畫地為牢，或到精舍小房間關禁閉，24時由值班信眾看管。

依檢察官起訴，信徒批鬥辱罵蔣女期間，蔣女僅能用冷水沖麥片、麵筋、罐頭、醬瓜罐頭果腹，長期營養不良，被迫穿尿布如廁，還被認為太瘦鎮，一天逼吃10罐八寶粥，也曾被逼吃辣椒醬。

Alexander Syed被控長期毆打蔣女，致左眼受傷疼痛流淚，信徒僅供眼藥水使用，蔣女一度反應「光線更暗了」卻延被誤治療，涉案信眾放任蔣女的左眼傷勢惡化，最後導致失明。

檢方查出，2023年蔣女想落跑，王江鎮指示姜芃妤、幹子昀等5人圍毆蔣女數小時，蔣女被打斷腿半年無法站立，還被拘禁在非人道環境，只能爬行移動，致右側髖關節毀敗、兩腿長度相差5公分無法正常行走。