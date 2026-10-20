造謠高雄漢他病毒全國最高 反綠粉專管理員是「議員助理」背景曝光

台北市因鼠患在社群熱議，關注高雄議題的「wetalk高雄」粉專製作梗圖，造謠「高雄已有18至20例漢他病毒症候群病例」，劉姓管理員被依傳染病防治法送辦，雄檢偵辦時，劉男自承是議員助理，負責選舉議題，雄檢考量他認罪給予緩起訴處分，但要繳納3萬元處分金，並於粉專刊登更正啟事。

檢調查出，「wetalk高雄」粉絲頁5月6日製作梗圖，點名環境部長「彭啟明和青鳥看過來，台灣鼠王在這啦」，該圖還列出台灣2020年至2026年漢他病毒病例，高雄已18至20例全國最高，圖中還放上市長陳其邁照片，幫他合成加冕。

高雄市衛生局於該粉專梗圖上傳後發聲明，強調「wetalk高雄」發布「高雄漢他病毒病例達18~20例，為雙北五倍」等圖文，為刻意捏造之不實假訊息，並非中央衛福部疾病管制署（CDC）公開疫情資料，已有觸法之嫌，請市民朋友切勿輕信隨意轉傳。

高雄市調查處獲報後展開偵辦，鎖定該粉專劉姓管理員，約談劉姓男子到案，確認該梗圖出自粉專之手後，依違反傳染病防治法送辦，雄檢複訊後，檢方諭令劉男以10萬元交保候傳。

雄檢調查時，劉男於偵查中坦承犯行，且承認衛生局統計才是正確數據，他並自稱有成立公關公司負責選舉及政治公關工作，有領某市議員薪水，是因為信用不良，才未登記於議員助理名冊。

檢方考量劉男認罪，且已刪除貼文，給予他緩起訴處分，緩起訴1年期間，要繳納3萬元給公庫，並於「wetalk高雄」粉專刊登更正啟事。

「wetalk高雄」粉絲頁製作梗圖，造謠「高雄已有18至20例漢他病毒症候群病例」。高雄市調查處提供