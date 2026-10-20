新北市三峽現任里長涉「搓圓仔湯」 利誘對手退選4人起訴

新北市三峽區八張里里長謝麗玲，為勸退競爭者劉姓女里長參選人，涉嫌與丈夫林萬益、地方政治人士王昱人及三峽區公所民政課長簡美玲，共同以承諾補償競選費用、包紅包等方式勸退劉女「搓圓仔湯」未果。新北地檢署依違反公職人員選罷法對於具有候選人資格者，行求賄賂、不正利益而約其放棄競選罪嫌將謝女共4人起訴。

新北檢指出，謝女在得知劉女有意參選八張里里長，為求同額競選及順利連任，先是在今年3月20日，在其里長辦公處與王男討論里長選情時，得知王男與劉女相識，於是請託王男向劉女轉達放棄競選之意，並表示願意補償劉女已支出的競選帆布、文宣等選舉費用。王男應允後，於同年月25日向劉女轉達上情，但劉女並未答應。

謝女另在今年3月間，前往三峽區公所請託簡女轉告與劉女相識的另名翁姓現任里長，希望由翁某陪同勸說劉女棄選，並表示自己也願意陪同勸退翁某的競爭對手。同年月25日，簡女假借職務上之機會，於區公所向翁某轉達上情。翁某隔日前往八張里里長辦公處與謝女夫婦洽談時，謝、林2人一再請託翁某，並表示願意補償劉女，甚至提供一個「很合理」、「不會失禮」金額的紅包。

同時，謝女夫婦也允諾事後之後，將提供翁某一個不詳金額紅包作為酬謝，但因翁某並未與謝、林2人形成共同犯罪犯意聯絡，後來將上述相關談話錄音檔及內容轉告劉女。過程中簡女假借民政課課長職務上之機會，協助謝女喬事，另遭檢察官依公職人員選罷法建請法官宣告褫奪公權，並加重其刑二分之一。