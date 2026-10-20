男欠酒駕健保費32萬 新竹分署精準扣押存款全討回

新竹縣一名男子因酒後駕車、無照駕駛及拒參加道路交通安全講習等重大交通違規，遭裁罰27萬餘元，加上積欠健保費4萬餘元，合計拖欠32萬餘元未繳。全案移送法務部行政執行署新竹分署強制執行後，執行官發揮「辦案精神」持續追查，日前掌握該男子帳戶有大筆資金進帳，隨即發動精準扣押，成功將32萬餘元欠款一次全數追回。

新竹分署受理後調查該男子財產狀況，發現其帳戶不時有存款存入，遂持續調查其存款變動狀況，並依法執行扣押。起初雖僅分別扣得1000餘元、1萬餘元，然近日經調查發現男子帳戶有較大金額存入，新竹分署再次執行扣押其存款，終於就該男所欠罰鍰及健保費金額，順利足額扣押並收取完畢，成功將本案32萬餘元欠款全數徵起。

新竹分署指出，酒後駕車行為嚴重威脅大眾用路安全，呼籲民眾酒後切勿駕車，以免發生憾事。新竹分署將持續加強辦理法務部行政執行署推動的「交通（加強執行車輛相關稅費罰鍰）專案」，針對酒駕罰鍰、各項交通違規罰鍰等逾期未繳納案件強力執行，以共同維護用路人安全。另提醒民眾，若收到交通違規罰鍰、健保費等繳款通知書後，務必儘速於期限內繳，切勿拖延不理，以免衍生額外滯納金，並可能面臨存款受扣押或房產遭查封的窘境，徒增自身與家人負擔。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康