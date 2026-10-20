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桃園首見賄選聲請羈押案 新屋里長參選人送米買票糟了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園新屋區某里長劉姓參選人為求2026年地方公職人員選舉勝選，涉嫌於今年6、7月間透過樁腳向選民發放價值200元、重1.7公斤的白米進行賄選，檢警昨發動搜索、傳喚20人到案，檢方連夜複訊後，諭知陳、謝2名樁腳各10萬交保，劉某則向法院聲請羈押禁見。

桃園地檢署襄閱主任檢察官吳靜怡說明，檢察長張春暉獲悉新屋區某里長參選人贈白米賄選，指派檢察官李伊真指揮法務部調查局桃園市調查處、桃園市警局刑事警察大隊及楊梅分局共組專案小組積極偵辦。

專案小組經過多方蒐證與分析比對，見時機成熟，昨天持桃園地方法院核發的搜索票前往執行搜索，並同步傳喚劉姓里長參選人、陳姓及謝姓樁腳等3人以及相關證人17名，總計20人到案說明。

檢方動員7名檢察官進行訊問後，認定劉某等3人均涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項的對於投票權人行求賄賂罪嫌，犯罪嫌疑重大。其中劉某堅決否認，恐有串供之虞，有羈押原因及必要，已向法院聲請羈押禁見，至於陳姓與謝姓樁腳則分別諭知新台幣10萬元交保。

桃園地檢署最後重申，乾淨選舉為民主政治基石，候選人應以政見與熱忱爭取認同，切勿心存僥倖以禮品或金錢行賄。檢方同時呼籲選民若發現賄選情事，可撥打24小時免費檢舉專線，檢舉身分將依法嚴格保密，共同捍衛清明選風。

桃園新屋區某里的劉姓里長參選人涉嫌贈米賄選，由於否認犯行，認為有串證之虞，遭檢方聲押禁見，成為桃園地檢署今年地方選舉賄選案中，首件遭聲請羈押的案件。圖／桃園地檢署提供
桃園新屋區某里的劉姓里長參選人涉嫌贈米賄選，由於否認犯行，認為有串證之虞，遭檢方聲押禁見，成為桃園地檢署今年地方選舉賄選案中，首件遭聲請羈押的案件。圖／桃園地檢署提供

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