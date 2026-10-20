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涉500元至1000元現金買票 苗檢聲押苗栗市賴姓里長參選人獲准

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市賴姓里長參選人涉嫌每票500元、1000元賄選，苗栗地檢署指揮警調人員搜索14處，傳喚、通知16人到案，檢察官偵訊後，認定賴涉嫌公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪重大，且有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，聲請法官羈押禁見獲准。

苗栗地檢署掌握情資，主任檢察官張時嘉、檢察官陳昭銘昨天指揮調查局苗栗縣調查站、苗栗警察分局搜索14處，傳喚、通知16人到案說明，查出賴姓參選人以每票500元、1000元不等涉嫌買票，訊後聲請賴羈押禁見獲准，諭知2名選民限制住居，其餘請回。

苗檢呼籲民眾若發現疑似賄選情事，請勇於檢舉，可洽專線0800-024099撥通後按4，或掃瞄QR CODE加入苗栗地檢署LINE好友，辦案團隊絕對確保檢舉人身分之保密，並積極查緝，以共同維護純淨之選風。

<a href='/search/tagging/2/苗栗市' rel='苗栗市' data-rel='/2/224837' class='tag'><strong>苗栗市</strong></a>賴姓里長參選人涉嫌每票500元、1000元賄選，苗栗地檢署聲請法官羈押禁見獲准。聯合報系資料照
苗栗市賴姓里長參選人涉嫌每票500元、1000元賄選，苗栗地檢署聲請法官羈押禁見獲准。聯合報系資料照

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