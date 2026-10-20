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走出診所驚見愛車遭查封 宜蘭「智慧扣車」促男子秒同意繳清罰款

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

欠稅開車在路上趴趴走，要小心了！法務部行政執行署宜蘭分署縣政府財政稅務局合作「智慧扣車」執法，運用「車牌辨識器」及「路邊停車格」收費資訊追查欠稅，一旦車號比對成功，當場查封。昨天欠稅及罰款的陳男剛從診所做完復健走出來，發現停在車格的愛車被查扣，驚嚇之餘同意辦理分期繳款，保住愛車免被拖吊。

法務部行政執行署宜蘭分署表示，36歲的宜蘭陳姓男子因為欠繳使用牌照稅及交通罰鍰等合計5萬4000餘元，經催促遲未繳納，經移送宜蘭分署執行，宜蘭分署多次通知，陳男也未到場處理欠款事宜，清查存款也沒有結果。

宜蘭分署與縣府財稅局合作執行欠稅車輛清查，曾於10月13日排定「車牌辨識器」追車，行經陳男住處未見車輛；幾天後，19日上午正巧遇陳男前往宜蘭市區某診所進行復健，駕駛2010年生產的現代轎車停在宜蘭市嵐峰路停車格，馬上被停車格系統發現，通報宜蘭分署到場查封。

陳男解釋，他經常外出工作，可能因此未注意繳款通知，願以分期方式繳清欠款及擔任車輛保管人，隨即至宜蘭分署辦妥分期，免予後續執行。

行政執行署落實「五打七安」道安政策，訂定「法務部行政執行署各分署交通專案實施計畫」，加強執行車輛相關稅費罰鍰案件，呼籲民眾接獲交通罰鍰通知，務必於期限內自行繳清，以免遭移送執行，若經濟確有困難，可以說明並採取分期繳納辦理，以免遭扣押存款、薪水，甚至被查封愛車或不動產。

欠稅開車在路上趴趴走，要小心了！行政執行署宜蘭分署縣政府財政稅務局合作「智慧扣車」，停車格系統會依照車號辨識並通知宜蘭分署有欠稅或欠罰款車，立即派人到場執行查封。圖／行政執行署宜蘭分署提供
欠稅開車在路上趴趴走，要小心了！行政執行署宜蘭分署縣政府財政稅務局合作「智慧扣車」，停車格系統會依照車號辨識並通知宜蘭分署有欠稅或欠罰款車，立即派人到場執行查封。圖／行政執行署宜蘭分署提供

欠稅開車在路上趴趴走，要小心了！行政執行署宜蘭分署縣政府財政稅務局合作「智慧扣車」，停車格系統會依照車號辨識並通知宜蘭分署有欠稅或欠罰款車，立即派人到場執行查封。圖／行政執行署宜蘭分署提供
欠稅開車在路上趴趴走，要小心了！行政執行署宜蘭分署縣政府財政稅務局合作「智慧扣車」，停車格系統會依照車號辨識並通知宜蘭分署有欠稅或欠罰款車，立即派人到場執行查封。圖／行政執行署宜蘭分署提供

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宜蘭 罰款 診所

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