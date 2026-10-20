婦人麵店順手牽羊偷錢包遭判罰 竟求法官讓她拿月餅賠

高雄一名趙姓婦人先前在岡山區一家麵店見有顧客遺忘錢包，一時起貪念將錢包順走，事後被報警逮獲，一審遭判罰金8000元，但趙婦提出上訴，主張無力繳納罰金，希望能改以買月餅賠償失主並求減刑，不過二審法官認定婦人自述家境小康，所判罰金並不算多，因此駁回婦人上訴。

判決書指出，去年10月5日下午2時許，周姓女子前往高雄市岡山區維新路的麵店用餐，不慎將隨身錢包遺忘在店內，錢包內裝有新台幣以及各式外國紙鈔，當時同在店內的趙姓老婦見四下無人，竟萌生貪念，將錢包內的各式鈔票與票券一股腦塞入身上的深色腰包後騎車離去。

周女離開後短短10餘分鐘即發現皮夾遺失，隨即聯繫店家並報警處理，警方經調閱路口與店家監視器畫面後鎖定趙婦，並於一周後循線尋獲趙婦，將扣得的財物全數發還周女。

法官審理時指出，周女遺忘錢包後旋即打電話給店家詢問並調閱監視器查看，趙婦因一時貪念犯案，欠缺尊重他人財產權的觀念，但考量其坦承犯行、侵占財物已全數發還周女使損害減輕，一審依侵占脫離本人持有物罪判處罰金8000元。

趙婦不服判決提起上訴，稱自己經濟困難、無力支付8000元罰金，至多只能負擔2000元，雖然沒錢賠償周女，但「可以買點月餅給告訴人」，請求法官從輕量刑。

法官審理後認為，原審判決已充分考量，判處罰金8000元並未逾越法定刑度或濫用裁量權，針對趙婦提出「買月餅賠償」的說法，法官指出並無周女願意且已接受此項賠償方式的證據，難認犯後態度有所改變，被告個人經濟狀況不佳或無力繳納罰金，依法亦不得作為減輕刑責的正當理由，因此認定上訴無理由，判決駁回上訴，全案定讞。