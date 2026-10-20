快訊

石二鍋調整菜單平均漲8.8%！招牌豬梅花鍋漲至269元、菜盤降價逾三成

再遇國際打壓怎麼辦？台灣藝術家如何守住「身分認同權」

傅子純離世後妻子打開手機「突冒11萬欠費通知」 查帳結果傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

香酥鴨老闆酒駕撞死女清潔員 二審與家屬和解卻喊「借錢碰壁」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南香酥鴨店老闆鄭傳吉去年12月15日徹夜飲酒，翌日凌晨開車高速衝撞路旁作業的一輛民營垃圾車，擔任陳姓女清潔員當場被撞死，國民法官法庭判他7年9月，檢辯均不服上訴，鄭與家屬和解成立，惟鄭表達向親友籌款上遇到挫折，檢方質疑鄭是否能遵期履行，全案預定明年1月12日宣判。

台南高分院今上午開庭審理，檢辯均對原審量刑有意見。檢方指出，鄭於上班時間人車潮來往頻仍時段，酒精濃度高達0.95開賓士車高速行駛撞上清運垃圾的陳女，致她當場死亡，惡行重大，建請法官從重量刑。

鄭坦認犯行，僅對量刑部分提上訴，他說，希望可以判輕一點。他的辯護人說，鄭與被害人家屬和解成立，希望法官審酌量刑平等原則，減輕刑度空間，給予緩刑機會。

鄭表示，他知道自己犯下很大的錯誤，會努力籌措賠償金額，以取得被害人家屬的諒解，無論最終結果為何，他都欣然接受，「這是我應該負責的」。他也提到，向親友開口籌錢時，可能事後面對刑期長，親友認沒有機會拿回，籌措過程遇到挫折，但他仍會努力籌措，讓家屬能夠接受。

台南地院合議庭指出，案發當晚鄭與友人輾轉多處飲酒，於前階段移動過程確實有使用代駕，然而，他於本案駕車上路前意識清楚，仍決定自行駕車上路，公然挑戰法紀。

案發時，正逢上班、上學時段，他酒測值每公升0.95毫克近法定標準四倍，仍駕車高速行駛、偏離原車道，毫無煞車或閃避，即猛烈撞上暫停在慢車道上，有開啟警示燈且後方擺放三角錐的垃圾車，撞上正站在車後清運垃圾的陳女，導致其下半身粉碎性骨折，雙小腿截斷，甚至臟器外露、血肉噴飛，當場死亡。且耗費五組禮儀修復師接力近24小時處理，才勉強拼湊遺體，完成後事。

合議庭認為，鄭於事故後在救護車上一再堅稱有找代駕，否認駕駛行為，拒絕在酒測單上簽名、質疑警方執法，並於初次筆錄中有表示不記得駕車及撞擊經過，雖與客觀證據不符，但考量酒精作用及重大事故撞擊後，確有可能造成記憶缺損或認知偏差情形，仍難認定他是蓄意規避責任。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南香酥鴨店老闆鄭傳吉去年12月間徹夜飲酒，翌日凌晨開車高速衝撞路旁作業的民營垃圾車，陳姓女清潔員當場被撞死，一審判他7年9月，檢辯均不服二審，預定明年1月12日宣判。圖／讀者提供
台南香酥鴨店老闆鄭傳吉去年12月間徹夜飲酒，翌日凌晨開車高速衝撞路旁作業的民營垃圾車，陳姓女清潔員當場被撞死，一審判他7年9月，檢辯均不服二審，預定明年1月12日宣判。圖／讀者提供

酒駕 借錢 老闆

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

逼茹素翁吃肉…2男討錢不成潑汽油燒死他 稱己有小孩求輕判

強推輪椅喊「要妳命」！二線三星警官性騷、調戲女下屬 二審獲緩刑定讞

一拳奪命！公園遇醉漢爆爭執 他打倒對方頭撞地身亡二審判9年2月

扶婦挨告11萬和解！退休教授為法官說話 律師心酸：善良必須循環

相關新聞

台東渡假村農路弊案擴大？ 檢調帶走吳俊立、搜索吳秀華服務處

台東縣數月前爆發東映渡假村聯外農路開闢弊案，今天上午台東檢調兵分多路出擊，不僅前往台東豐年機場帶回前縣長暨縣長參選人吳秀華的胞兄吳俊立，更前往吳的住處及吳秀華服務處搜索，案情疑似往上延燒。

一拳毆倒醉漢撞頭身亡！他辯只構成過失致死 二審仍判9年2月理由曝光

男子徐坤民前年在桃園市忠孝公園與金姓醉漢爭執拉扯，他出拳毆打對方頭部一拳，金倒地頭部撞擊地面，經送醫搶救月餘仍宣告不治，一審依傷害致死罪判刑9年2月。案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

騎士擋車挨撞反告司機傷害 二審認擋車男「自陷傷害」判司機無罪

李姓送貨員與林姓騎士因停車問題爆發口角，林男站在李男車前阻攔，結果反害自己受傷，一審屏東地院依傷害罪判李男拘役55天，李男不滿上訴，高雄高分院審理後逆轉，認為應該是林男要負責任，判李男無罪。

凌虐女信眾致失明斷腿 3共犯不認罪法官怒：妳們是空氣嗎？

台北市精舍命案主要被告本名王江鎮的作家王薀一審依傷害致死罪判刑12年，王另對蔣姓女信徒施虐2年致失明、斷腿，依私行拘禁致重傷罪起訴王江鎮共7人；台北地院今傳喚女信眾吳慧珠、姜芃妤、吳傍丹，她們不認罪，也不針對犯罪事實合理答辯，法官表示「如果妳們是隱形人、空氣，我也尊重」。

造謠高雄漢他病毒全國最高 反綠粉專管理員是「議員助理」背景曝光

台北市因鼠患在社群熱議，關注高雄議題的「wetalk高雄」粉專製作梗圖，造謠「高雄已有18至20例漢他病毒症候群病例」，劉姓管理員被依傳染病防治法送辦，雄檢偵辦時，劉男自承是議員助理，負責選舉議題，雄檢考量他認罪給予緩起訴處分，但要繳納3萬元處分金，並於粉專刊登更正啟事。

新北市三峽現任里長涉「搓圓仔湯」 利誘對手退選4人起訴

新北市三峽區八張里里長謝麗玲，為勸退競爭者劉姓女里長參選人，涉嫌與丈夫林萬益、地方政治人士王昱人及三峽區公所民政課長簡美玲，共同以承諾補償競選費用、包紅包等方式勸退劉女「搓圓仔湯」未果。新北地檢署依違反公職人員選罷法對於具有候選人資格者，行求賄賂、不正利益而約其放棄競選罪嫌將謝女共4人起訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。