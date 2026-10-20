香酥鴨老闆酒駕撞死女清潔員 二審與家屬和解卻喊「借錢碰壁」

台南香酥鴨店老闆鄭傳吉去年12月15日徹夜飲酒，翌日凌晨開車高速衝撞路旁作業的一輛民營垃圾車，擔任陳姓女清潔員當場被撞死，國民法官法庭判他7年9月，檢辯均不服上訴，鄭與家屬和解成立，惟鄭表達向親友籌款上遇到挫折，檢方質疑鄭是否能遵期履行，全案預定明年1月12日宣判。

台南高分院今上午開庭審理，檢辯均對原審量刑有意見。檢方指出，鄭於上班時間人車潮來往頻仍時段，酒精濃度高達0.95開賓士車高速行駛撞上清運垃圾的陳女，致她當場死亡，惡行重大，建請法官從重量刑。

鄭坦認犯行，僅對量刑部分提上訴，他說，希望可以判輕一點。他的辯護人說，鄭與被害人家屬和解成立，希望法官審酌量刑平等原則，減輕刑度空間，給予緩刑機會。

鄭表示，他知道自己犯下很大的錯誤，會努力籌措賠償金額，以取得被害人家屬的諒解，無論最終結果為何，他都欣然接受，「這是我應該負責的」。他也提到，向親友開口籌錢時，可能事後面對刑期長，親友認沒有機會拿回，籌措過程遇到挫折，但他仍會努力籌措，讓家屬能夠接受。

台南地院合議庭指出，案發當晚鄭與友人輾轉多處飲酒，於前階段移動過程確實有使用代駕，然而，他於本案駕車上路前意識清楚，仍決定自行駕車上路，公然挑戰法紀。

案發時，正逢上班、上學時段，他酒測值每公升0.95毫克近法定標準四倍，仍駕車高速行駛、偏離原車道，毫無煞車或閃避，即猛烈撞上暫停在慢車道上，有開啟警示燈且後方擺放三角錐的垃圾車，撞上正站在車後清運垃圾的陳女，導致其下半身粉碎性骨折，雙小腿截斷，甚至臟器外露、血肉噴飛，當場死亡。且耗費五組禮儀修復師接力近24小時處理，才勉強拼湊遺體，完成後事。

合議庭認為，鄭於事故後在救護車上一再堅稱有找代駕，否認駕駛行為，拒絕在酒測單上簽名、質疑警方執法，並於初次筆錄中有表示不記得駕車及撞擊經過，雖與客觀證據不符，但考量酒精作用及重大事故撞擊後，確有可能造成記憶缺損或認知偏差情形，仍難認定他是蓄意規避責任。

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