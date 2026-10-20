海軍陸戰隊66旅預財士發獎金動手腳 偽簽名冊私吞官兵1.1萬遭訴

海軍陸戰隊陸戰六六旅孫姓預財士2024年間經手官兵個人工作獎金時，涉嫌侵占12名官兵總共1萬1000元，還偽簽受獎人姓名，製造獎金已經發放的假象，桃園地檢署偵結，依貪汙治罪條例的侵吞非公有財物、刑法的偽造署押等罪起訴。

起訴指出，25歲孫男於2024年間擔任海軍陸戰隊陸戰六六旅步一營第三連預財士，負責單位財務管理、款項支用及獎金發放等業務。他利用經手官兵個人工作獎金的機會，將原應交付受獎官兵的款項據為己有，並在獎金結報簽呈所附的獎勵名冊上，擅自簽下受獎官兵姓名，讓文件呈現獎金已由本人領取的狀態。

檢方調查，孫男於2024年11月13日申請＂海軍陸戰隊陸戰六六旅步一營12月個人獎金＂，名冊所列12名官兵，每人遭侵占500元或1000元不等，合計1萬1000元；相關款項經旅部營長審核後撥款，再由孫男領出發放，但他卻未依規定將獎金交給實際受獎人，反而將款項留作己用。直到受獎官兵察覺獎金未入手，向單位反映，相關情事才曝光，案件由桃園市憲兵隊移送偵辦。

孫男在憲詢及偵訊時坦承犯行，另有多名證人及被害官兵證述，並有陸戰六六旅個人獎金獎勵名冊、2024年11月13日簽呈、年度獎金、獎品及禮券管制表，以及刑事陳述意見狀等資料佐證。檢方認為，相關證據足以證明其自白與事實相符，犯罪嫌疑明確。

檢方認定，孫男身為承辦財務及獎金發放業務的軍職人員，利用職務上持有財物的機會侵占款項，另涉及偽造署押，分別涉嫌違反貪汙治罪條例第6條第1項第3款侵占職務上持有非公用私有財物罪，以及刑法第217條第1項偽造署押罪，從重以侵占職務上持有非公用私有財物罪論處。