一拳奪命！公園遇醉漢爆爭執 他打倒對方頭撞地身亡二審判9年2月

男子徐坤民前年在桃園市忠孝公園與金姓醉漢爭執拉扯，他出拳毆打對方頭部一拳，金倒地頭部撞擊地面，經送醫搶救月餘仍宣告不治，一審依傷害致死罪判刑9年2月。案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

徐坤民（42歲）2024年7月13日晚間7時許，在桃園區泰昌三街忠孝公園旁，與不認識的金姓醉漢發生爭執，拉扯過程中，徐出拳攻擊金頭部，金倒地頭部撞擊地面，造成頭部外傷、顱骨骨折、顱內出血，徐叫救護車將金送醫，金仍於同年8月16日午後因中樞神經衰竭死亡。

桃園地方法院國民法官庭一審審理期間，徐坤民辯稱是「正當防衛」，表示無意殺死對方，不過法院當庭勘驗現場監視器畫面發現，雙方雖然有拉扯動作，但未見金有主動攻擊動作，反而是徐仗著體型優勢主動猛烈揮拳，難認有防衛意圖，另根據病歷、解剖鑑定及法醫證述，認定金死亡與徐揮拳行為具相當因果關係。

一審認為，一般具正常智識者皆能預見在硬質水泥地毆打酒醉者，極易造成對方重心不穩倒地撞擊頭部致死，徐坤民雖無直接殺人故意，但行為與被害人死亡結果具有相當因果關係，構成傷害致死罪。

一審審酌徐坤民僅徒手揮拳一次，未持刀械凶器，但造成一條人命喪失，被害人家屬承受難以回復的傷痛，另徐雖有協助叫救護車，但始終否認犯行，案發後也未主動向家屬道歉或賠償，犯後態度不佳，考量徐曾有強盜前科，素行不良，依傷害致死罪判刑9年2月。

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