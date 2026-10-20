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台東渡假村農路弊案擴大？ 檢調帶走吳俊立、搜索吳秀華服務處
台東縣數月前爆發東映渡假村聯外農路開闢弊案，今天上午台東檢調兵分多路出擊，不僅前往台東豐年機場帶回前縣長暨縣長參選人吳秀華的胞兄吳俊立，更前往吳的住處及吳秀華服務處搜索，案情疑似往上延燒。
今天上午9時左右，檢調兵分多路，分別派員到台東豐年機場帶走剛下飛機的前縣長吳俊立，並到他的住處和台東縣議長吳秀華的服務處搜索。
吳秀華競選總部人員證實此事，但吳秀華沒有被訊問，目前開會中，全案釐清後再進一度對外說明。
台東縣政府辦理農路拓寬案，遭人檢舉圖利東映渡假村，將3米農路開闢成15米不等寬敞馬路，目前已有縣府農業處前處長許家豪與前科長蔡明翰遭法院裁定羈押禁見，另兼任渡假村代表與台東縣議會議長吳秀華助理的邱嘉平也被羈押中。
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