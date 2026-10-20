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拚連任竟賄選招待鄉民有玩又有拿 屏檢聲押滿州鄉長

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣滿州鄉長無黨籍古榮福與樁腳村長等5人，免費招待鄉民2天1夜旅遊，價值約3000元，還贈與水蜜桃禮盒，價值約600元，向選民賄選，檢調昨發動搜索，傳訊選民與證人共21人，檢方訊問後，鄉長古榮福涉賄選，向法院聲請羈押禁見，法院預計下午2時開聲押庭。

檢方調查，滿州鄉長古榮福與樁腳村長等5人，在今年5月6日、7日以免費招待鄉民兩天一夜旅遊，價值約3000元，還贈與水蜜桃禮盒，價值約600元，向鄉民賄選。檢方昨指揮屏東縣警察局、屏東縣調查站、恆春警分局、枋寮警分局、潮州警分局，搜索3處，傳訊選民及相關證人21人，查扣水蜜桃禮盒外盒1個。

主辦檢察官陳昱璇訊問古榮福後，古涉犯違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌，犯嫌重大，且有串證之虞，今凌晨向法院聲請羈押禁見，樁腳林男等4人訊後檢方諭知5萬元交保，全案擴大偵辦。

檢方呼籲，選舉不買票、不賣票，勿以身試法。選票無價，民主無價，若發現賄選情事，請立即撥打檢舉專線：0800-024-099按4。檢舉身分絕對保密，並享有高額檢舉獎金。

滿州鄉長有兩人登記參選，均為無黨籍，古榮福爭取連任對上前鄉長余增春。

屏東地檢署偵辦滿州鄉長古榮福涉賄選，檢方聲押禁見，法院預定下午2時開聲押庭，屏東地檢外觀。聯合報系資料照
屏東地檢署偵辦滿州鄉長古榮福涉賄選，檢方聲押禁見，法院預定下午2時開聲押庭，屏東地檢外觀。聯合報系資料照

賄選 聲押 鄉長

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