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借75萬認遭感情詐騙 男砍殺女子25刀棄水溝遭起訴

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮今年6月發生駭人情殺命案，30歲王姓男子疑因不滿40歲李姓女子未歸還75萬元，認為遭感情欺騙，竟在對方機車裝設追蹤器掌握行蹤，埋伏公墓附近持刀狂砍25刀，再將仍有意識的李女拖進水溝棄置致死。花蓮地檢署偵查終結，依殺人等罪嫌起訴，今天移送法院審理。

檢警調查，王男是南投人，約6年前透過網路結識李女，雙方互動熱絡，王男認為彼此已是男女朋友，陸續向銀行貸款約75萬元供李女花用，但李女未還錢，後來還刻意疏遠，王男覺得自己遭到「感情詐騙」，因此心生怨恨，決定報復。

檢方查出，王男為掌握李女行蹤，事先購買追蹤定位器，偷偷安裝在李女的機車上，6月26日晚間，他攜帶事先購買的柴刀及原本持有的藍波刀，開車前往李女經常行經的花蓮市佐倉公墓附近道路埋伏，伺機犯案。

當王男發現李女騎車經過，先開車衝撞對方機車，接著持柴刀從後方追砍，李女倒地後，他仍朝其背部、肩膀及手臂等部位持續揮刀，造成全身共25處砍傷，王男發現李女尚有意識，竟將她拖行至路旁水溝內，再蓋上水溝蓋，隨後駕車逃離現場。

當時恰有路人開車經過，起初以為是交通事故，隨即報警，警方當天晚上11時許接獲通報，趕抵現場後，發現李女倒臥水溝內，身上多處刀傷，生命跡象微弱，緊急送醫搶救，仍因傷勢嚴重引發失血性休克，隔天凌晨宣告不治。

王男犯案後駕車往北逃逸，警方迅速鎖定其所駕駛的車輛，通報沿線警力攔截圍捕，最後在國道5號雪山隧道內將人攔下，王男一度駕車衝撞警方車輛，企圖逃離，仍遭警方制伏逮捕。

花蓮地檢署表示，專案團隊經縝密調查並綜合相關事證，已於本月16日偵查終結，王男涉嫌殺人、妨害秘密，以及違反個人資料保護法，非法蒐集、處理個人資料等罪嫌，依國民法官法及刑事訴訟法規定提起公訴，今天移送法院審理。

花蓮警方與宜蘭警、國道警察聯手，在雪山隧道圍捕涉嫌殺人後逃亡的王姓男子。圖／警方提供
花蓮警方與宜蘭警、國道警察聯手，在雪山隧道圍捕涉嫌殺人後逃亡的王姓男子。圖／警方提供

王姓男子疑似不滿女性友人借錢不還又刻意疏遠，在女子機車上偷裝追蹤器，尾隨到花蓮佐倉公墓偏僻路邊，開車追撞後再持刀砍人致死。圖／民眾提供
王姓男子疑似不滿女性友人借錢不還又刻意疏遠，在女子機車上偷裝追蹤器，尾隨到花蓮佐倉公墓偏僻路邊，開車追撞後再持刀砍人致死。圖／民眾提供

花蓮警方與宜蘭警、國道警察聯手，在雪山隧道圍捕涉嫌殺人後逃亡的王姓男子。圖／警方提供
花蓮警方與宜蘭警、國道警察聯手，在雪山隧道圍捕涉嫌殺人後逃亡的王姓男子。圖／警方提供

王姓男子今年6月尾隨女子到花蓮佐倉公墓偏僻路邊，開車追撞後再持刀砍人，並將人棄置路旁水溝內。圖／民眾提供
王姓男子今年6月尾隨女子到花蓮佐倉公墓偏僻路邊，開車追撞後再持刀砍人，並將人棄置路旁水溝內。圖／民眾提供

詐騙 公墓 追蹤器

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