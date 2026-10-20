快訊

最難訂位Buffet！島語大巨蛋店11月19日正式開幕 老饕嗨：準備開搶

鄭家純生雙胞胎女兒產後7天「肚圍還有96公分」 親曝真實狀態

兒子驗DNA為何引發連鎖效應？ 陸配來台15年居留被撤銷

聽新聞
0:00 / 0:00

17歲酒駕拒測欠罰單18.9萬 執行署登門勸分期 23歲男重返正軌

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市23歲松姓男子17歲時無照酒駕又拒絕酒測，遭裁罰18萬9000元，多年未繳，誤以為須全數繳清才能考駕照，出獄後只能靠打零工度日。行政執行署台中分署承辦人員鍥而不捨找上門，告知只要辦理分期、繳納首期款即可申請考照，松男今年9月籌措6萬元繳納首期，辦理每月分期8600元，也已覓得正職工作。

行政執行署台中分署表示，此案於2023年2月移送執行，期間雖扣押松男銀行存款並執行薪資，但他未積極面對，反而以轉換工作逃避執行；去年又因其他刑案入監服刑半年，年底出獄後一直沒有正當工作。

承辦人員今年8月利用其他案件出差時，順路繞至松男住處拜訪，透過家人取得聯絡方式。聯繫上後，松男才透露因沒有駕照只能打零工，誤以為要繳清18萬9000元才能考照，一時又拿不出錢，求職也四處碰壁。承辦人員了解狀況後，主動告知分期繳納並繳首期即可申請考照，鼓勵他重新振作、儘快找正職，松男承諾一個月內籌款。

松男在今年9月如期籌得6萬元辦理分期，同時分享已找到正職的好消息，感謝承辦人員主動協助，承諾日後按時繳納、小心駕車，不再酒後駕駛。

台中分署呼籲，民眾收到交通罰鍰、牌照稅及公路使用養護安全管理費等繳款通知，應依限繳納，切勿心存僥倖；分署將持續加強交通專案執行，對確有需要的義務人，也將秉持「執行有愛」精神，輔導分期清償或提供其他協助。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市松姓男子在未成年時因酒駕拒測遭裁罰18萬9000元，成年後仍未繳，行政執行署找上他，辦理分期。圖／行政執行署台中分署提供
台中市松姓男子在未成年時因酒駕拒測遭裁罰18萬9000元，成年後仍未繳，行政執行署找上他，辦理分期。圖／行政執行署台中分署提供

酒駕 罰單 台中市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

欠稅未清償 財產處分受限

父親欠牌照稅逾萬元過世 子女稱沒繼承遺產仍遭追繳

不請律師改問ChatGPT？英男拒繳停車罰款3年 業者最後撤銷追討

板模工開車打瞌睡 台中中清路連環撞棄車回家補眠 警半天逮人

相關新聞

台東渡假村農路弊案擴大？ 檢調帶走吳俊立、搜索吳秀華服務處

台東縣數月前爆發東映渡假村聯外農路開闢弊案，今天上午台東檢調兵分多路出擊，不僅前往台東豐年機場帶回前縣長暨縣長參選人吳秀華的胞兄吳俊立，更前往吳的住處及吳秀華服務處搜索，案情疑似往上延燒。

海軍陸戰隊66旅預財士發獎金動手腳 偽簽名冊私吞官兵1.1萬遭訴

海軍陸戰隊陸戰六六旅孫姓預財士2024年間經手官兵個人工作獎金時，涉嫌侵占12名官兵總共1萬1000元，還偽簽受獎人姓名，製造獎金已經發放的假象，桃園地檢署偵結，依貪汙治罪條例的侵吞非公有財物、刑法的偽造署押等罪起訴。

扶婦挨告11萬和解！退休教授為法官說話 律師心酸：善良必須循環

台北市一名60歲劉姓退休教授，今年2月在捷運站見婦人跌倒，出於好意伸手攙扶，沒想到卻因此捲入過失傷害官司，最終以11萬元達成和解，引發社會熱議。對此，律師李怡貞感嘆「當好人會受傷，但是還是要當？」，認為教授不願將晚年耗費在漫長訴訟上，選擇和解是明智決定。而劉教授事後也親自發文澄清，強調和解並非法官判決，更表示即使經歷這場風波，未來遇到類似狀況，仍會選擇伸出援手。

香酥鴨老闆酒駕撞死女清潔員 二審與家屬和解卻喊「借錢碰壁」

台南香酥鴨店老闆鄭傳吉去年12月15日徹夜飲酒，翌日凌晨開車高速衝撞路旁作業的一輛民營垃圾車，擔任陳姓女清潔員當場被撞死，國民法官法庭判他7年9月，檢辯均不服上訴，鄭與家屬和解成立，惟鄭表達向親友籌款上遇到挫折，檢方質疑鄭是否能遵期履行，全案預定明年1月12日宣判。

一拳奪命！公園遇醉漢爆爭執 他打倒對方頭撞地身亡二審判9年2月

男子徐坤民前年在桃園市忠孝公園與金姓醉漢爭執拉扯，他出拳毆打對方頭部一拳，金倒地頭部撞擊地面，經送醫搶救月餘仍宣告不治，一審依傷害致死罪判刑9年2月。案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

拚連任竟賄選招待鄉民有玩又有拿 屏檢聲押滿州鄉長

屏東縣滿州鄉長無黨籍古榮福與樁腳村長等5人，免費招待鄉民2天1夜旅遊，價值約3000元，還贈與水蜜桃禮盒，價值約600元，向選民賄選，檢調昨發動搜索，傳訊選民與證人共21人，檢方訊問後，鄉長古榮福涉賄選，向法院聲請羈押禁見，法院預計下午2時開聲押庭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。