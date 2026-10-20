17歲酒駕拒測欠罰單18.9萬 執行署登門勸分期 23歲男重返正軌

台中市23歲松姓男子17歲時無照酒駕又拒絕酒測，遭裁罰18萬9000元，多年未繳，誤以為須全數繳清才能考駕照，出獄後只能靠打零工度日。行政執行署台中分署承辦人員鍥而不捨找上門，告知只要辦理分期、繳納首期款即可申請考照，松男今年9月籌措6萬元繳納首期，辦理每月分期8600元，也已覓得正職工作。

行政執行署台中分署表示，此案於2023年2月移送執行，期間雖扣押松男銀行存款並執行薪資，但他未積極面對，反而以轉換工作逃避執行；去年又因其他刑案入監服刑半年，年底出獄後一直沒有正當工作。

承辦人員今年8月利用其他案件出差時，順路繞至松男住處拜訪，透過家人取得聯絡方式。聯繫上後，松男才透露因沒有駕照只能打零工，誤以為要繳清18萬9000元才能考照，一時又拿不出錢，求職也四處碰壁。承辦人員了解狀況後，主動告知分期繳納並繳首期即可申請考照，鼓勵他重新振作、儘快找正職，松男承諾一個月內籌款。

松男在今年9月如期籌得6萬元辦理分期，同時分享已找到正職的好消息，感謝承辦人員主動協助，承諾日後按時繳納、小心駕車，不再酒後駕駛。

台中分署呼籲，民眾收到交通罰鍰、牌照稅及公路使用養護安全管理費等繳款通知，應依限繳納，切勿心存僥倖；分署將持續加強交通專案執行，對確有需要的義務人，也將秉持「執行有愛」精神，輔導分期清償或提供其他協助。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康