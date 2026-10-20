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扶婦挨告11萬和解！退休教授為法官說話 律師心酸：善良必須循環

聯合新聞網／ 綜合報導

台北市一名60歲劉姓退休教授，今年2月在捷運站見婦人跌倒，好心上前攙扶卻反遭提告，最終以11萬元達成和解。圖／AI生成
台北市一名60歲劉姓退休教授，今年2月在捷運站見婦人跌倒，好心上前攙扶卻反遭提告，最終以11萬元達成和解。圖／AI生成
台北市一名60歲劉姓退休教授，今年2月在捷運站見婦人跌倒，出於好意伸手攙扶，沒想到卻因此捲入過失傷害官司，最終以11萬元達成和解，引發社會熱議。對此，律師李怡貞感嘆「當好人會受傷，但是還是要當？」，認為教授不願將晚年耗費在漫長訴訟上，選擇和解是明智決定。而劉教授事後也親自發文澄清，強調和解並非法官判決，更表示即使經歷這場風波，未來遇到類似狀況，仍會選擇伸出援手。

回顧整起事件，劉教授今年2月在捷運忠孝復興站搭乘電扶梯上樓時，看到前方一名約60歲婦人突然失去平衡，便立即伸手試圖攙扶，但婦人仍不慎摔倒。事後，婦人對他提出過失傷害告訴，要求50萬元和解金。劉教授始終否認自己撞倒對方，並曾要求重新調閱監視器畫面及接受測謊，但未獲檢方採納，最後仍遭起訴。

李怡貞在臉書發文表示，看到劉教授的遭遇相當心酸，尤其得知他當時之所以伸出援手，是因為婦人倒地的畫面，讓他想起2023年母親散步途中突然倒下、送醫後不幸過世的經歷。原本只是出於善意想幫助他人，卻意外惹上官司，甚至還得聘請律師維護自身權益。

李怡貞指出，劉教授獨居、父母已逝且沒有子女，認為自己的人生可能只剩下十幾年，實在沒有太多時間與訴訟消耗。即使一審獲判無罪，後續仍可能面臨上訴程序，不但需要持續負擔律師費，也得承受長時間的精神壓力，因此她認為，選擇花錢換取安穩的晚年生活，其實沒有什麼不好。

不過，李怡貞也忍不住批評，社會上有些人為了金錢或流量，會不計成本地糾纏他人，甚至將法律救濟制度當成騷擾手段，抱持「能搶就搶，能奪即奪」的心態。她認為，面對惡意糾纏，應該強壯自己、勇敢對抗，但每個人的人生處境不同，是否要堅持訴訟到底，仍應尊重當事人的選擇。

針對事件引發的討論，劉教授也在Threads發文還原訴訟過程，強調雙方和解是他自己的選擇，並非法官做出的判決。他表示，法院雖然已開過2次庭，但案件尚未進入實質調查與審判階段，更沒有任何判決。

劉教授說明，第1次開庭時，法官曾提醒訴訟可能耗費多年，建議雙方朝和解方向處理。第2次開庭前，律師已與原告談妥11萬元的金額，並於10月14日上午由調解人員確認協議內容，將原本的「賠償」改為「給付」，隨後由法官開庭確認調解成立，原告也撤回告訴。

對於外界將矛頭指向承審法官，劉教授認為對方是一位好法官，外界許多負面評論與他親身經歷的庭訊並不相符。他坦言，過去8個月經歷許多忐忑、不安、不解與憤怒，但最終決定和解，是考量自己的年紀、生活規劃，以及不希望持續承受訴訟壓力。

此外，劉教授也表示，自己能體諒婦人受傷後，因支付大筆醫藥費而希望獲得補償的心情，對於對方提告並沒有怨恨。他更強調，未來若再次遇到有人跌倒、需要協助的情況，依然會做出相同選擇，「因為這是我的本能、我的基因」。

這番話讓李怡貞相當感動，直言即使善良可能讓人受傷，也不應因此失去幫助他人的勇氣。她最後感謝劉教授用親身經歷讓社會大眾上了一課，「不要帶著仇恨，善良還是必須要循環」，更稱讚「真的是很棒的教授，我們都學了一課」。

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