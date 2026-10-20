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嘉義竹崎村長參選人涉買票 檢聲押禁見法院裁定5萬交保
嘉義縣竹崎鄉一名王陳姓村長參選人涉嫌賄選，檢調查出，她自今年9月至10月間，疑似挨家挨戶向選民交付3000元至2萬元不等現金及禮品，要求選民及家人投票支持。嘉義地檢署昨天指揮警調約談王陳姓參選人及19名選民，檢察官複訊後聲請羈押禁見，嘉義地院昨晚裁定5萬元交保。
嘉義地檢署表示，檢察官徐鈺婷指揮調查局嘉義縣調查站、嘉義縣警察局刑警大隊、民雄分局、竹崎分局及移民署嘉義縣專勤隊組成專案小組，追查竹崎鄉某村村長選舉疑似現金及禮品買票情事。
檢調調查，王陳姓參選人為爭取年底村長選舉勝選，涉嫌從9月起至10月間，陸續前往多名選民住處，分別交付3000元至2萬元不等現金及禮品，要求收受者及其家人在村長選舉投票支持，涉嫌違反公職人員選舉罷免法。
專案小組掌握相關事證後，昨天通知王陳姓參選人及19名選民到案接受調查。檢察官複訊後，認為王陳姓參選人涉嫌對有投票權人交付賄賂，犯罪嫌疑重大，且有羈押原因及必要，向嘉義地方法院聲請羈押禁見。
嘉義地院審理後，昨天晚間9時30分許裁定王陳姓參選人以5萬元交保。至於實際涉嫌收賄人數、現金及禮品總額，仍待檢調進一步釐清。
嘉義地檢署表示，將持續結合警察、調查局及移民署等單位查察賄選，呼籲民眾切勿因收受現金或禮品觸法，若發現買票情事應主動檢舉，共同維護公平選舉環境。
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