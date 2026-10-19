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拉脫維亞金融情報中心首長來台 肯定調查局偵辦太子集團洗錢案

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

拉脫維亞金融情報中心首長Toms Platacis應調查局邀請，來台參加「2026年度防制洗錢、打擊資恐及資武擴國際研討會」，並於19日參訪調查局，由局長陳白立親自接見。

Platacis對調查局維護國家安全及打擊重大跨國犯罪之成果深表讚賞，尤其對調查局全力支持台灣金融情報中心獨立運作表現留下深刻印象，並高度肯定調查局洗錢防制處的國際貢獻，包括支援艾格蒙聯盟秘書處、資助艾格蒙卓越中心（ECOFEL），以及以防制「太子集團」龐大且複雜的跨國洗錢案榮獲本年度「艾格蒙最佳案例獎」。

陳白立讚揚拉脫維亞近年推動防制洗錢機制改革成效顯著，盼雙方在情資分享及專業實務上持續深化交流。調查局為我國防制洗錢機制核心機關，將積極發掘並阻斷涉及洗錢、資恐及資武擴的跨國異常金流，與拉脫維亞等理念相近夥伴攜手合作，共同維護區域安全及全球金融秩序穩定。

拉脫維亞金融情報中心首長Toms Platacis參訪調查局，由局長陳白立親自接見。圖／調查局提供
拉脫維亞金融情報中心首長Toms Platacis參訪調查局，由局長陳白立親自接見。圖／調查局提供

拉脫維亞 洗錢 調查局 太子集團

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