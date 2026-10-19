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2政黨遭廢止備案又復活！因1事遭罰百萬 興訟槓內政部吞敗

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

「台灣國民黨」與「三勢團結促進聯盟（原共和黨）」因連續4年未推派候選人參選，一度遭廢止備案又復活，後因未依規申報財報，各被內政部開罰100萬元。2黨提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院認為，內政部已給予充分時間處理申報事宜，台灣國民黨、三勢聯盟卻置之不理，裁罰有理且合法，一審判2黨敗訴。可上訴。

依據政黨法規定，我國設立政黨應須招募100位以上黨員，並召開成立大會。申請人於大會後30日內，則應檢具申請書、章程、黨員名冊、負責人名冊及成立大會、負責人選任的會議紀錄，向主管機關申請備案；經完成備案者，內政部將發給圖記及證書。

政黨完成備案後，應向法院聲請辦理法人設立登記，送交內政部備查後才算走完成立流程。不過，法律也明文，一旦政黨有連續4年未召開黨員大會、未推薦候選人參加公職人員選舉，或在備案後1年未完成法人登記等情事，將被廢止備案，即喪失政黨資格。

其中，台灣國民黨與三勢聯盟因4年未推派候選人參選，先後於2021年、2022年遭撤銷備案，並循訴訟救濟經法院判決撤銷或裁定停止執行，形同復活。內政部因而去函命2黨於2023年9月底前補交財報，未料2黨均未遵期辦理，各開罰100萬元。

三勢聯盟不服主張，原廢止備案經法院裁定停止執行後，原應恢復政黨名義活動，並獲認定政黨資格存在。然而，內政部卻仍以公文表示「不得對外活動」，也沒有通知財務申報相關事項，甚至拒不收受聯盟公文，導致黨務無法運作，因此無需申報。

三勢聯盟辯稱，加上時任代表人周克琦涉反滲透法遭羈押禁見，申報財務的圖記、印章等均由周保管，實際上也無法完成財務申報。另台灣國民黨則爭執，內政部沒有通知政黨到場表示意見，未給予實質程序保障，程序違法。

北高行審酌，三勢聯盟遭廢止備案至法院裁定停止執行確定，僅2022年3月22日至同年8月28日無法從事政黨活動，其餘期間黨務均能正常運作，當時更曾推薦黨員參與2022年台北市長選舉，可見無不能申報年度財務情事，聯盟主張無理。

北高行也發現，內政部要求補行申報財務的函文，早在周克琦被羈押前就已經寄到，屬合法送達，周自然應依規定辦理。再者，縱使周遭羈押禁見期間，三勢聯盟仍有副主席3人可協助辦理申報。

北高行指出，內政部除了第一次去函命2黨補行申報，並給予2個月合理期間外，後續更多給1個月時間，二次去函要求限期補交，無論是台灣國民黨、三勢聯盟均有充裕時間處理，卻仍不願配合申報，相關主張均屬推託之詞。

至於台灣國民黨指控未給予陳述意見機會，但北高行認為，2黨在訴願程序中已委由訴願代理人至行政院表示意見，內政部後續也有函請台灣國民黨回覆意見，台灣國民黨卻已讀不回，原處分均無違法，訴請撤銷並無理由，判2黨敗訴。仍可上訴。

台北高等行政法院。圖／聯合報系資料照
台北高等行政法院。圖／聯合報系資料照

內政部 財報 開罰

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