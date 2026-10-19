洩軍事機密！2官兵缺錢淪共諜賺百萬 高院裁定羈押

退伍前在憲兵單位服務的校級軍官李賢達與空軍女士兵森慧姿因急需用錢，被大陸吸收淪為共諜，2年間涉嫌交付多件軍事機密資料，另有蔡姓海巡人員出借帳戶，尤姓退役軍人涉用虛擬貨幣洗錢，4人不法獲利達182萬9403元，均遭起訴。其中，李、森女2人今移審台灣高等法院，合議庭裁定羈押。

李、森女2人自偵查期間關押迄今，高檢署今天起訴移審，高院下午召開庭，提訊在押2人出庭訊問，由於案情涉及國安法等機敏內容，全程採不公開審理，合議庭評議後，均裁定羈押。

高檢署調查，李、森女現已退伍，但在擔任軍職期間因急需用錢，分別在2024年3、4月至2025年8月止、2023年10、11月起至2025年3月止，涉為大陸地區刺探、收集、洩漏、交付多件軍事機密資料，另有蔡姓海巡人員出借帳戶，供森女收受報酬。

已退伍的尤則是在2024年3月間至同年10月止，以他名下虛擬貨幣錢包收取大陸地區人士給予的虛擬貨幣，自行向幣商結售後，依大陸地區人士指示，將款項存入李、蔡女的帳戶。

檢方統計不法所得，李總計獲得88萬4000元，森女、蔡女共計獲得51萬5000元，尤則獲得43萬403元，4人涉違反陸海空軍刑法洩密罪、國家機密保護法、國家安全法、貪汙治罪條例收賄罪、洗錢防制法等罪。

檢方痛批，李、森案發時為國家軍人，肩負保家衛國的軍職，蔡則為公務員，應知曉國家安全、社會安定的重要性，且現今兩岸處於軍事對立的緊張關係，面對大陸地區武力威脅，竟為牟取私利，洩漏、交付軍事機密文件，背棄對國家的忠誠義務，影響國安甚鉅，危害重大。

此外，尤先前就因洩漏、交付機密軍事資料遭起訴，卻仍持續接受大陸地區新闢的管道獲取財物，更是本案不可或缺的角色，且犯後飾詞狡辯，毫無悔悟之心，建請法院均從重量刑。

案發時於憲兵單位服務的前空軍女士兵森慧姿因缺錢當起共諜，今遭裁定羈押。記者謝亞庭／攝影