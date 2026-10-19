不滿麵包店服務過程 男大罵女店員「腦袋有問題、妳有病」判賠1萬5千元

邱姓男子到台南市一間麵包店辦理退款，不滿處理過程，辱罵王姓女店員「腦袋有問題、妳有病」，遭判罰金5000元確定；王女另求償3萬元，邱稱曾願道歉、賠500元息事寧人，反指王女「獅子大開口」。台南地院認定邱侵害王女名譽、人格權，判賠1萬5000元。可上訴。

刑事判決指出，邱姓男子去年4月24日傍晚6時10分前往台南市永康區到一間麵包店退款，因認為王女服務過程不如己意，在櫃台前對王說「腦袋有問題、妳有病、如果說妳有精神方面問題，妳要不要去看一下醫生」等語；王女報警提告，一審依公然侮辱罪判處拘役50日。

邱不服上訴辯稱，當天帶弟弟退789元預訂蛋糕款，因急著上廁所但店家不借廁所，弟弟又催促返家，才心急口快；他有護理背景，叫王女看醫生是假設及建議，並無侮辱故意。台南高分院指出，店員沒有忍受無故謾罵的義務，邱的言語已逾越一般人可合理忍受範圍，改判罰金5000元確定。

王女提起求侵權行為損害賠償主張，店面是不特定多數人得以共見共聞的場所，邱故意以這些言語辱罵她，足以貶損人格及社會評價，要求賠償精神慰撫金3萬元。

邱未出庭，提出書狀辯稱，王沒有舉證名譽權及精神受到實質侵害，不能因主觀上對他不滿就要求賠償；他去年7月調解時已表示願道歉並賠償500元息事寧人，王女卻「獅子大開口」要求3萬元，請求駁回。

台南地院台南簡易庭調閱刑事案件偵審卷宗，認定邱在麵包店公然辱罵王，客觀上足以貶損社會評價，不法侵害名譽權、人格權，應負賠償責任。

法院審酌，王女大學畢業，從事服務業；邱也大學畢業，目前在家幫忙，有兄弟需要照顧，衡量雙方經濟狀況、侵害情節及王女所受精神痛苦，認為慰撫金以1萬5000元適當。