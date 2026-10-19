金曲歌手謝震廷涉恐嚇前女友但「生病」無法答辯 聲請指定辯護人

曾獲金曲獎肯定的創作型歌手謝震廷被控與前女友發生口角時亮刀恐嚇，又公開前女友帳號，依恐嚇、個資法起訴，法院屢傳不到，裁定5萬元保釋金沒入、發布通緝，謝後來到警局說明並聯絡法院獲撤銷通緝；台北地院今傳喚謝出庭，謝稱病表示無法完整答辯，聲請法院指派辯護人替其辯護，也表示會向醫院調病歷庭呈。

謝震廷開庭之後表示，他從來沒有想要傷害任何人的企圖，也希望媒體報導忠於事實與真相，不要把強烈的措辭跟他名字綁在一起「這樣會對我的健康、生活造成巨大影響」。

今年33歲的謝震廷是「星光一班」出身，2016年、2019年獲得多項金曲獎肯定，2024年起開始連串脫序行徑，檢方指控，謝2024年1月5日疑因租房問題與前女友吵架，一氣之下拿出水果刀，社區保全制止並將他強制送醫。

謝震廷事後透過IG直播指控前女友不付房租，還拒絕歸還押金，直公開前女友的社群帳號。

檢方偵辦，謝震廷屢傳未到，警方拘提未果，一度對他發布通緝，2024年10月23日警方拘提謝歸案，謝稱自己回老家沒收到開庭通知，檢察官諭知謝男5萬元交保，再依妨害自由、個資法起訴謝。

台北地院審理時，謝震廷仍未出庭，法官裁定沒收5萬元保證金，謝震廷得知後在IG發文指出，已自行到警局報到並自首，並說明戶籍地址設在嘉義縣梅山鄉，沒收到法院的傳票或書面通知，後來法院撤銷通緝，繼續審理。