聽新聞
0:00 / 0:00
累計234筆停車費不繳逾2萬元 執行署扣押女車主存款清償
43歲邱姓女子未依規定繳納台南市政府收費停車格汽車停車費，共計234筆積欠逾2萬餘元，拒不繳納；交通局加上工本費計算她應繳納2萬2143元，移送行政執行使台南分署強制執行，案經執行人員確認邱女有存款可供執行，核發執行命令扣押其存款債權，全數清償欠款。
台南分署指出，邱女2021年間駕駛汽車未依規定繳納停車費，台南市交通局追繳234筆停車費及工本費，2024年1月移送分署，金額合計2萬2143元；執行人員核發執行命令扣押邱女存款債權，經銀行近日回覆全數扣得存款，續核發收取命令交交通局收取後，全部清償。
台南分署呼籲，為還給用路人行的安全，分署依法務部行政執行署規劃「交通專案」，將加強執行與車輛相關使用牌照稅、公路使用養護安全管理費及交通罰鍰；提醒民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。