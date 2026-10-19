累計234筆停車費不繳逾2萬元 執行署扣押女車主存款清償

男子曾鈺偉、林志銘因缺錢花用，勒索長期茹素的蔡姓鄰居，強逼對方吃偷來的五花肉，更在索錢不成後潑灑汽油點火燒死蔡，一審國民法官庭依強盜殺人等罪判2人無期徒刑。案經上訴，台灣高等法院今開庭，曾主張自己有未成年的小孩，審酌兒童最佳利益，法院應該輕判，高院定11月25日宣判。

2026-10-19 12:38