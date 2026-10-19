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累計234筆停車費不繳逾2萬元 執行署扣押女車主存款清償

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

43歲邱姓女子未依規定繳納台南市政府收費停車格汽車停車費，共計234筆積欠逾2萬餘元，拒不繳納；交通局加上工本費計算她應繳納2萬2143元，移送行政執行使台南分署強制執行，案經執行人員確認邱女有存款可供執行，核發執行命令扣押其存款債權，全數清償欠款。

台南分署指出，邱女2021年間駕駛汽車未依規定繳納停車費，台南市交通局追繳234筆停車費及工本費，2024年1月移送分署，金額合計2萬2143元；執行人員核發執行命令扣押邱女存款債權，經銀行近日回覆全數扣得存款，續核發收取命令交交通局收取後，全部清償。

台南分署呼籲，為還給用路人行的安全，分署依法務部行政執行署規劃「交通專案」，將加強執行與車輛相關使用牌照稅、公路使用養護安全管理費及交通罰鍰；提醒民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納。

邱姓女子未依規定繳納台南市政府收費停車格汽車停車費，共計234筆積欠逾2萬餘元，行政執行使台南分署強制執行。圖／台南分署提供
邱姓女子未依規定繳納台南市政府收費停車格汽車停車費，共計234筆積欠逾2萬餘元，行政執行使台南分署強制執行。圖／台南分署提供

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