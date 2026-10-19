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假證件考上正式教師 任教南高屏學校近6年…校方錯愕、屏東縣教育處撤聘

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

檢警到姜男家中搜索發現偽造的證書文件。圖／警方提供
檢警到姜男家中搜索發現偽造的證書文件。圖／警方提供
屏東縣30多歲姜姓男子為取得教職，花3萬元上網購買輔仁大學學士、碩士假學位證書，偽造教師證、臨床心理師證書等，從2020年起先後在屏東、台南、高雄多所學校任教，還考上正式教師，直到教育部要求補件才露餡。屏東地院依偽造公印文、行使偽造特種文書等罪，判處有期徒刑2年，得易科罰金，可上訴。曾任教的學校說，當時得知證件全是假的，「很錯愕！」

屏東縣府教育處表示，後續將撤銷聘任事宜，未來教師甄選錄取人員到校報到當日，請學校登錄人力系統，以利查核證書正確性；是否可追繳薪資，會再和法制單位研議。

判決指出，姜男2020年9月前花3萬元委託網路賣家偽造輔大臨床心理學系學士、碩士學位證書，連校長、院長印文都造假。同年應徵屏東原鄉某國小代理專任輔導教師，持假學歷敘薪，2023年又偽造教師證，直到2024年7月底離職，任教近4年。

原鄉該所國小指出，姜男任職期間正常，交辦工作配合，學校依甄選規定查驗證書正本並影印留存，未料竟有人偽造學歷與教師證。校方透露，曾有教師好奇姜男有碩士學歷卻未敘薪，當時姜男稱不知道。直到2023學年度才改以碩士學歷敘薪，事後得知道證書造假，大家感到驚訝、錯愕。學校也嘆，就一念之間。

姜男2024年再持偽造證件應徵台南某私立高職輔導教師，任教一年；2025年通過屏東縣正式教師甄選，8月分發至內埔鄉某國小擔任專任輔導教師。校方表示，教育部要求補交相關證明，人事室多次催繳，姜男始終無法提出，經提醒事態嚴重，姜男才以生涯規畫為由離職。任職期間未正式接手輔導個案。

姜男離職後仍未收手，今年2月再持假證件到高雄某私立高職任教。校方表示，甄選時查驗正本、影本，錄取後曾接獲不具名電話質疑。今年3月中旬警方到校帶人，校方才起疑，隨後向輔大、教師證核發單位查證，發現姜男曾在輔大就讀但未畢業，教師證字號查無資料。

法官審酌姜男坦承犯行，卻長期反覆造假，嚴重損害學位及教師資格認證制度公信力，判刑2年，可上訴。

檢警到姜男家中搜索發現偽造的證書文件。圖／警方提供
檢警到姜男家中搜索發現偽造的證書文件。圖／警方提供

屏東 學校 教師 假學歷 教育部

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