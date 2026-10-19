花3萬網購假學歷 屏東偽教師遭判2年

姜姓男子為取得教職，花3萬元網購假學歷等，在多所學校任教超過6年，直至今年遭到告發送辦，屏東地院審理認姜男行使偽造文書等罪，判有期徒刑2年。可上訴。

判決書指出，姜男於民國109年9月間，花新台幣3萬元透過網路委託，偽造輔仁大學臨床心理學心理學士學位證書、臨床心理研究所碩士學位證書等，連院長及校長印文一併偽造，姜男再透過超商交貨便取貨。

同年，姜男取得屏東某國小的代理專任輔導教師正取資格，將假學歷交給學校辦理備查及敘薪，隨後又自行偽造國小與國中的教師證書，順利獲聘，任教至113年。

姜男結束國小任教後，113年間使用網路搜尋並拷貝臨床心理師證書電子檔後，再竄改成個人資料等，偽造成衛生福利部臨床心理師證書，參加台南市某高職的輔導科專任教師甄選，並任職1年。

判決書提及，民國114年，姜男回到屏東報名參加國民小學暨幼兒園教師聯合甄選，成功分發至屏東一所國小，後因校方要求繳交相關文件，姜男又再度偽造國小教師職前教育證書、輔仁大學師資培育教學演示等文件，後因教育部要求補件，姜男自請離職。

姜男持假學歷與證書，又於今年1月報名高雄一所高職教師徵選，雖如願錄取代理教師，但僅任職45天就遭到告發。

全案經屏東地方法院審理，依偽造公印文罪、偽造特種文書罪，判處有期徒刑2年，得易科罰金1天1000元。可上訴。