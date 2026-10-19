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饗饗爆食物中毒⋯婦用餐48小時喊肝功能異常 索賠80萬敗訴

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

<a href='/search/tagging/2/饗饗' rel='饗饗' data-rel='/2/205011' class='tag'><strong>饗饗</strong></a>微風信義店去年1月爆發<a href='/search/tagging/2/食物中毒' rel='食物中毒' data-rel='/2/171209' class='tag'><strong>食物中毒</strong></a>，王婦用餐指控出現不適且肝功能異常，向業者索賠80萬元。圖／聯合報系資料照
饗饗微風信義店去年1月爆發食物中毒，王婦用餐指控出現不適且肝功能異常，向業者索賠80萬元。圖／聯合報系資料照

46歲王姓婦人去年1月前往饗饗微風信義店用餐，指控餐後出現食物中毒症狀且出現肝功能異常，餘生恐得服藥度日，憤而向業者求償醫療費、精神慰撫等，合計80萬元。台北地院審理，認為王婦本身罹患糖尿病、高血壓，不能排除肝功能異常是因舊疾所致，未能舉證相關病症與饗饗有關，一審判她敗訴，業者免賠。

2025年1月5日、6日，饗饗微風信義店爆發食物中毒，截至同年月12日累計通報59人。經台北市衛生局稽查結果，發現有冷藏食材未妥善封存、牆面不潔等2大缺失，命業者限期改善。

王婦主張，她曾於同年1月6日中午赴饗饗用餐，隔天晚間出現噁心、嘔吐、腹瀉、昏沉等症狀；同年月8日，她就診接受檢驗，發現除了原有的糖尿病及伴隨腎臟病變外，竟首次被檢出「肝功能檢查結果異常，細菌性腸道感染」，認為是食物中毒所致。

王婦指出，經台北醫院檢驗確認她已「肝臟受損」，餘生恐需服用藥物。如今她僅46歲，若依國人平均餘命84.3歲，未來她還有38.3年得持續服藥；另以藥物1粒自費80元計算，累計藥費就超過111萬元，再加上精神慰撫金等，向業者懲罰性求償80萬元。

業者喊冤，王婦從用餐到去診所檢驗已間隔近48小時，經過至少5次用餐時間，卻未舉證該次檢驗結果與哪一次餐點有關。此外，若接觸汙染食物，身體通常在幾個小時內就會產生不適，一般來說也不會引發慢性疾病，否認王婦檢測結果與餐點間具因果關係。

台北地院審理認為，饗饗於王婦前往用餐期間確實曾爆發食物中毒案件，但王婦在超過1天多後才去診所就診，即便病歷寫有「疑食物中毒」等語，也難認定與饗饗有關，且經函詢北市衛生局，食物中毒通報的59人中並不包含王婦，也沒有相關檢驗報告可提供。

另一方面，王婦與同行友人用餐後不適，雖曾獲饗饗退還餐食費3058元及3次就診費用750元，但繳附的相關單據未寫明為何人的醫療證明，金額也與王婦求償費用不符，不能以此認定為王婦用餐不適而支出的醫療費用。

北院也詢問台北醫院詢問王婦肝功能異常原因，獲院方回覆稱「肝指數異常的原因相當多」、「無法判定與食物中毒有關」，可見王婦因本身罹患糖尿病、高血壓，無法排除此次肝功能異常是否為舊疾導致，不足以證明與饗饗餐點有何直接關聯，判業者免賠。可上訴。

饗饗 食物中毒 衛生局 台北醫院

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