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逼茹素翁吃肉…2男討錢不成潑汽油燒死他 稱己有小孩求輕判

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子曾鈺偉（後）、林志銘（前）因缺錢花用，勒索長期茹素的蔡姓鄰居，潑灑<a href='/search/tagging/2/汽油' rel='汽油' data-rel='/2/248933' class='tag'><strong>汽油</strong></a>點火燒死。記者林孟潔／攝影
男子曾鈺偉（後）、林志銘（前）因缺錢花用，勒索長期茹素的蔡姓鄰居，潑灑汽油點火燒死。記者林孟潔／攝影

男子曾鈺偉、林志銘因缺錢花用，勒索長期茹素的蔡姓鄰居，強逼對方吃偷來的五花肉，更在索錢不成後潑灑汽油點火燒死蔡，一審國民法官庭依強盜殺人等罪判2人無期徒刑。案經上訴，台灣高等法院今開庭，曾主張自己有未成年的小孩，審酌兒童最佳利益，法院應該輕判，高院定11月25日宣判。

高院今開庭，檢察官認為曾鈺偉、林志銘手段殘忍、不人道且有辱人格，為情節最嚴重的犯行，且沒有獲得蔡的家屬原諒或和解，請求法院改判死刑

不過，曾鈺偉委任律師指出，檢察官於一審求處無期徒刑，二審卻要求改判死刑，但沒有提出新的量刑因子，且曾的犯行不屬於情節最嚴重之罪，依憲法法庭死刑判決意旨不應判處死刑。

律師也認為，曾鈺偉有一名未成年小孩，考量兒童最佳利益應該予以輕判，一審卻沒有審酌此部分，量刑過重，建請高院撤銷發回更審。曾也道歉表示，希望給他機會，「以後能補償被害人家屬」；林志銘則說，他犯案後有拿滅火器試圖救火，請求法院從輕量刑，且母親表示無論多少錢都願意賠償被害人。

曾鈺偉住在淡水出租套房，卻積欠一年房租，另引介林志銘入住。林2024年12月15日上午7時許偷走燒臘店價值千元的五花肉，回房與曾烤肉分食，兩人酒足飯飽後，因身無分文，盯上獨居蔡（64歲），曾稱蔡「看起來很有錢」，便持汽油上門恐嚇，林恫稱「我認識黑道大哥」，迫使蔡交出身上僅有的400元，二人得手後，還強逼平時茹素的蔡吞下五花肉。

同日下午2時許，曾、林花光400元後食髓知味，再度持汽油上門索錢，不滿蔡拒絕，曾朝蔡胸腹部潑灑汽油，林拿出打火機點火，火勢瞬間延燒蔡全身，分租套房也陷入火海，蔡送醫不治，曾、林犯後逃離現場，前往醫院救治燒傷被逮捕，一審認定兩人手段殘暴、惡性重大，依竊盜罪判林拘役30日，另依共同恐嚇取財罪分別判兩人2年、2年6月；情節最嚴重的強盜殺人部分，均判處無期徒刑，褫奪公權終身。

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