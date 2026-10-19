小開酒醉台南派出所毆警 判拘役確定再賠5萬元

家境富裕的陳姓男子在台南市警第二分局中正派出所與員警發生爭執，以身體頂撞張姓警員，再出手攻擊張的左頸造成挫傷、瘀腫，遭判拘役30日確定；張求償精神慰撫金，陳仍否認毆打，稱已提起非常上訴；法院認定陳故意侵害張的身體、健康權，判賠5萬元。可上訴。

刑事判決指出，陳姓男子去年6月23日晚間10時許前往派出所，頂撞並出手攻擊張姓警員，一審判處拘役30日；陳不服上訴，辯稱當時酒醉、聲音比較大，是警員先激怒他，還衝出來要逮捕，他只是舉手阻擋，並未打人，之後就被壓制在地，台南地院二審合議庭駁回上訴確定。

張姓警員提出請求侵權行為損害賠償訴訟指出，陳的行為造成他左頸部挫傷併局部瘀腫，要求賠償精神慰撫金8萬6000元；陳否認毆打張，並以已對刑事判決提起非常上訴，要求駁回告訴。

台南地院台南簡易庭調閱刑案偵審卷宗，核對診斷證明，認定張的主張可以採信，陳故意不法侵害他人身體、健康權，應負損害賠償責任。

法院審酌，張大學畢業，擔任警員、經濟狀況普通；陳大專畢業，從事貿易業，收入不固定、經濟狀況富裕，再依傷勢程度、精神痛苦、故意傷害情節及事後態度等，認定精神慰撫金以5萬元適當。張請求陳給付5萬元，為有理由，應予准許。

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