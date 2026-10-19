官兵缺錢淪共諜賺182萬元 台高檢起訴4人

退伍前在憲兵單位服務的李姓校級軍官與森姓空軍女士兵因急需用錢，被大陸地區吸收淪為共諜，2023年至2025年間涉嫌交付多件軍事機密資料，蔡姓海巡人員涉出借帳戶，尤姓退役軍人涉用虛擬貨幣洗錢，4人不法所得共182萬9403元，台灣高等檢察署今偵結，依違反陸海空軍刑法等罪嫌起訴，均建請從量重刑。

高檢署調查，李、森現均已退伍，但在擔任軍職期間因急需用錢，分別在2024年3、4月至2025年8月止、2023年10、11月起至2025年3月止，涉嫌違背職務為大陸地區刺探、收集、洩漏、交付多件軍事機密資料。

蔡姓海巡人員涉嫌借帳戶給森女使用，收受大陸地區給付的報酬。已退伍的尤則在2024年3月間至同年10月止，以其名下虛擬貨幣錢包收取大陸地區人士給予的虛擬貨幣，自行向幣商結售後，依大陸地區人士指示，將款項存入李、蔡的帳戶。

檢方統計不法所得，李總計獲得新台幣88萬4000元，森、蔡共計獲得51萬5000元，尤則獲得43萬403元。

檢方指揮調查局國家安全維護工作站偵辦，認定李等4人涉違反陸海空軍刑法洩漏、交付軍事機密於敵人、敵人刺探、收集軍事機密；國家機密保護法洩漏、交付依法定之國家機密於大陸地區；國家安全法為大陸地區洩漏、交付關於公務上應秘密之文書；刑法洩漏國防應秘密之文書；貪汙治罪條例違背職務收受賄賂、交付賄賂，及違反洗錢防制法洗錢等罪嫌。

檢察官審酌，李、森在案發時身為國家軍人，肩負保家衛國的軍職，蔡則為公務員，均應知悉國家安全、社會安定的重要性，且現今兩岸長期處於軍事對立的緊張關係，面對大陸地區武力威脅，竟為牟取私利，輕易背棄對國家的忠誠義務，洩漏、交付足以使國家與軍事作戰安全及國防利益遭受損害之軍事機密文件予大陸地區，影響國家安全甚鉅，所生危害重大。

尤先前因洩漏、交付機密軍事資料而遭起訴，仍然接受大陸地區所新闢的管道獲取財物，更是本案不可或缺的角色，且犯後飾詞狡辯，毫無悔悟之心，對於國家安全造成嚴重危害等情，建請法院均從重量刑。