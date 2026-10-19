獨／業者想標台南運動館…茶葉藏30萬送局長 還致電「裡面有錢」

陳姓公司負責人參與台南全民運動館招商，遭控想要得標又擔心體育局前局長陳良乾為避嫌而不給他得標，竟將30萬元現金藏入茶葉禮盒送進局長辦公室，還打給陳良乾兒子說「裡面有錢」；陳子將禮盒帶回家，陳良乾趕緊交由政風處理，台南地檢署依行賄罪嫌起訴陳姓業者。

陳良乾是台南市體育局成立後首任局長，去年7月10日突然宣布以生涯規畫為由請辭獲准，遺缺由市府研究發展考核委員會主委王效文接任；外界傳聞是因統一獅進駐亞太成棒主球場後與外攤招租爭議下台，陳良乾則說身為政務官就是承擔，去職後未做生涯規畫先休息。

起訴書指出，陳姓男子為台南市永康區一間有限公司負責人，過去就讀長榮大學運動競技系時，與在校授課的陳良乾相識，陳良乾自2022年7月至今年7月10日間，擔任台南市政府體育局長；體育局去年8月12日依促進民間參與公共建設法，辦理「台南市安南區全民運動館ROT案」公告招商。

在第一階段共有4家廠商通過資格審查，包含陳姓業者的公司，得標廠商可經營管理運動館；由於案件採兩階段評選，去年10月13日，體育局召開二階段評審會議，由陳良乾等7名甄審委員綜合評審，局長擔任召集人。檢方指控，陳姓業者擔心局長考量師生關係，為避嫌而不將其公司評為最優申請人。

檢方表示，陳姓業者在評審會議結束、甄審結果尚未公告前，於去年10月14日下午5時38分許，將藏有30萬元現金的茶葉禮盒裝在白色手提袋內，帶至局長辦公室，交給陳良乾，作為局長公正評選、使其得標而不予刁難的對價；陳良乾因始終沒有開啟禮盒，不知道裡面藏有賄款。

陳姓業者見陳良乾沒有表示，隔天告知陳良乾的兒子，禮盒內有現金要轉交給其父親，局長兒子遂將禮盒從辦公室取回，並在陳良乾晚間返家後告知；陳良乾與兒子打開一看，果真有30萬元現金，立即要兒子致電要求陳姓業者取走，陳姓業者卻未前往。

陳良乾見陳姓業者不取走禮盒，同月16日就將禮盒從住處帶往辦公室交給政風人員處理，案件由台南地檢署檢察官許華偉指揮廉政署調查偵辦；偵訊時，陳承認在禮盒內放置30萬現金，企圖行賄等過程。陳良乾與兒子則以證人身分，說明相關經過。

檢方調查，陳姓業者去年9月間曾分4次從銀行帳戶提領共87萬3450元，其中30萬元作為本案行賄款項，有監視器畫面、扣押現金與禮盒照片等佐證；另招商案評審結果，去年10月16日已核定另一家公司為最優申請人，陳姓業者並未獲選。

檢方認為，陳姓業者涉犯貪汙治罪條例對公務員關於不違背職務行為行求賄賂罪嫌，依法提起公訴。