親密對話416頁…慈濟醫院外科主任遭控介入護理師婚姻 判賠15萬

花蓮慈濟醫院一般外科主任陳言丞遭控跟已婚護理師交往，護理師丈夫發現兩人在通訊軟體上的親密對話，將證據保存後，向法院提出侵害配偶權告訴，法院審理判陳需賠15萬元給護理師丈夫。據了解，陳言丞私底下否認，覺得爆料內容、法院判決太偏頗；慈濟醫院對此事不回應。

陳言丞現職除了是慈濟醫院一般外科主任，還是慈濟醫院器官移植中心主任、慈濟大學醫學系專任副教授，專長肝膽胰外科、內分泌外科及移植外科等，醫術精湛，挽救許多病患的生命，在醫院風評不錯。

如今卻傳出陳言丞與已婚護理師交往密切介入婚姻，爆料指護理師丈夫因在家中意外發現記憶卡，儲存護理師與陳的許多親密對話，認為已超過職場溝通範圍；陳更慫恿護理師離婚，說要「處理」護理師丈夫，讓他覺得生命遭到威脅，趕緊把陳與護理師的對話資料印出多達416頁，提出侵害配偶權告訴。

據了解，陳言丞否認介入護理師的家庭，稱看到護理師情緒低落，身為主管只是鼓勵、關懷下屬；護理師因不滿丈夫竊取資料，認為不具證據能力，告丈夫妨害秘密，並訴請離婚，法院審理後，判陳需要賠15萬元給護理師丈夫。

護理師因跟丈夫感情不睦，已搬離家中，搬進花蓮慈濟醫院的宿舍，據悉，醫院基於對於員工的照顧，同意護理師入住；對於醫師與護理師的私德，院方不回應。