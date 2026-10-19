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沒心理師資格⋯賴佩霞「一對一晤談」開價2.3萬 遭罰3萬確定

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

資深藝人<a href='/search/tagging/2/賴佩霞' rel='賴佩霞' data-rel='/2/123058' class='tag'><strong>賴佩霞</strong></a>。記者林士傑／攝影
資深藝人賴佩霞。記者林士傑／攝影

資深藝人賴佩霞2023年開設「好好說話」網路課程，每80分鐘要價2萬3000元，經台北市衛生局認定違法以心理治療等名義，對外招攬業務、廣告宣傳而裁罰3萬元。賴女不服提行政訴訟救濟，一審敗訴；案件上訴二審，台灣高等行政法院日前駁回上訴，全案確定。

事件源於2023年間，賴佩霞開設「賴佩霞／好好說話」網路課程，內容提供一對一諮詢服務，諮詢議題包含情感困擾、情緒精神、身心症狀等，每80分鐘要價2萬3000元，但有民眾認為，賴女未取得心理師證書卻從事心理諮商業務，因此向北市衛生局檢舉。

北市衛生局認為，賴女未經我國心理師考試及格並領有證照，也不隸屬心理治療所及心理諮商所，卻刊登心理諮商廣告，已違反心理師法「非心理治療所或心理諮商所，不得為心理治療或心理諮商廣告」規定，裁處她3萬元罰鍰；賴女不服，提行政訴訟救濟。

北高行地方行政訴訟庭一審認為，課程網站確實刊有「主要經歷：心理諮詢師」、「一對一諮詢，80分鐘」等文字，藉此形塑具心理師專業人員的形象，易使民眾誤認賴女為我國合格心理師，而可提供心理治療或諮商服務，屬於「心理諮商廣告」無誤。

此外，一審也指出，根據心理師法規定，非領有心理師證書者，不得對外使用臨床心理師或諮商心理師的名稱。然而，該網站廣告宣傳卻有使用「心理諮商師」、「諮詢」等字眼，確實已經觸法，北市衛生局從而裁罰3萬元，並無違誤。

至於賴女主張，該網站已載明「免責聲明」，建議民眾若有心理需求時，仍應就醫或尋求醫療機構單位協助，認為無誤導民眾的可能，但一審表示，這與違法刊登「心理諮商廣告」仍屬二事，不能混為一談，賴女主張無理，判她敗訴。

案件上訴二審，北高行認為一審判決認事用法均無違誤，駁回賴女上訴。全案確定。

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