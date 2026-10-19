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找槍手代測血壓逃兵役！「痞子英雄」主唱遭檢求刑2年2月

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槍手代測血壓偽造閃兵證明 檢起訴「痞子英雄」主唱求刑2年2月

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

天空娛樂營運長王維皓涉花10多萬元，由槍手代測<a href='/search/tagging/2/血壓' rel='血壓' data-rel='/2/259256' class='tag'><strong>血壓</strong></a>，偽造<a href='/search/tagging/2/閃兵' rel='閃兵' data-rel='/2/250572' class='tag'><strong>閃兵</strong></a>證明。聯合報系資料照
天空娛樂營運長王維皓涉花10多萬元，由槍手代測血壓，偽造閃兵證明。聯合報系資料照

唱紅電視劇「痞子英雄」主題曲聞名、天空娛樂公司營運長王維皓，涉嫌以10多萬元偽造高血壓證明，逃避兵役，台北地檢署今偵結，依違反妨害兵役治罪條例罪嫌起訴，求刑2年2月。

王男今年7月間遭北檢搜索拘提到案，坦承閃兵，訊後依妨害兵役治罪條例60萬元交保、限制出境出海。北檢追查，王男在2008年間在衛福部台中醫院體格檢查判定為常備役體位，直至2012年間，王男交付10多萬元，委託飯局上認識的不詳之人協助取得免役證明。

起訴指出，王男2012年間到台北榮總就診檢查血壓，並由醫師開立高血壓藥物，同年5月30日以診斷證明書至台中西屯區公所佯稱患有血壓疾病，需申請自費到台北榮總進行兵役複檢，同年6月19日自費複檢，不詳之人安排「槍手」在7月9日領取血壓機，代替王男接受24小時連續血壓監測，偽造高血壓的兵役用診斷證明書，醫院函文台中民政局稱王男確實患有「重度高血壓」。

承辦人員依資料形式審查王男符合免役所定的疾病名稱後，將此不實事項登載於職務上所掌的公文書，並陳報內政部役政司役男體位審查會進行形式審查，同年8月8日審查會核發免役證明書，改判為免役體位。

檢方認定，王男違反妨害兵役治罪條例以不正方式變更體位使役齡男子避免徵兵罪嫌及刑法使公務員登載不實等罪嫌，從重以不正方式變更體位使役齡男子避免徵兵罪嫌起訴。

檢方指出，王男積極採取詐術手段，使用槍手偽造診斷資料，主動欺罔，已嚴重侵蝕國家徵兵管理體系，若予緩刑或准易科罰金，無異傳達「未被查獲即可無事，被查獲亦可以金錢解決」的錯誤訊息，將使役男心存僥倖，嚴重損及國防安全，建請法院考量原先法定役期為1年10月，卻透過偽造診斷資料的惡劣手段逃避自身服兵役義務，求刑2年2月，以資懲儆。

痞子英雄 閃兵 血壓 北檢

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